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「音樂和尚」藥師寺寬邦今晚北港武德宮開唱 周邊交通管制4小時

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林北港警分局今晚8點至12點在北港武德宮周邊實施交通管制，開車族可先在附近停車場停放車輛後步行至會場。圖／警方提供
雲林北港警分局今晚8點至12點在北港武德宮周邊實施交通管制，開車族可先在附近停車場停放車輛後步行至會場。圖／警方提供

雲林縣北港武德宮跨年演唱會今晚除夕夜登場，重金禮聘享譽國際的日本「音樂和尚」藥師寺寬邦，以半誦半唱結合佛經與音樂登台演出，他因獨特唱腔近年在網路上爆紅，配合這場大型演唱會，警方預估可能湧入人潮，今天公布晚上8點至12點於公園路雙向道路實施交通管制，用路人請改走華勝路或北辰路。

藥師寺寬邦系出臨濟宗，擁音樂和尚美名，他所表演的「心經」、「大悲咒」等經文，均自平時於臨濟宗念誦之內容，而他在2018年改編《般若心經》已累積逾5000萬人次點閱，在台灣也有許多忠實聽眾追隨，武德宮認為，其多元音樂風格呈現佛經深邃意蘊，能化經文為歌詞，跳脫經典的肅穆形象，著實讓人更享受音樂，心靈也獲得昇華，因緣際會下促成此次演出。

藥師寺寬邦於今天晚上9點半於北港武德宮廟埕開唱，演唱結束後，廟方接續於現場發放錢母，估計將有上千名民眾到場，為避免眾多人車潮引起交通壅塞，北港警分局今天表示，屆時公園路279巷、公園路雙向道路實施交管，替代路線為華勝路或北辰路。

另，武德宮演唱會會場周邊沿線禁止汽車臨時停車，今晚公園路308巷內、福懋加油站、SUM後方停車場，及北辰路、中國醫藥大學附設北港醫院旁重畫區路邊均為汽車停車區域；警方表示，為讓前來與會的民眾能玩得更盡興，鼓勵大家多利用大眾運輸工具前往。

警方指出，今年連接雲145縣道、省道台19線、民樂路的「北一特」開放通車，非前往武德宮參拜的民眾，可透過此道避開車流。

享譽國際的日本「音樂和尚」藥師寺寬邦今晚除夕夜將在雲林北港武德宮跨年晚會登台演出。圖／取自北港武德宮臉書粉絲專頁
享譽國際的日本「音樂和尚」藥師寺寬邦今晚除夕夜將在雲林北港武德宮跨年晚會登台演出。圖／取自北港武德宮臉書粉絲專頁
雲林北港警分局今晚8點至12點在北港武德宮周邊實施交通管制。圖／警方提供
雲林北港警分局今晚8點至12點在北港武德宮周邊實施交通管制。圖／警方提供

北港 演唱會 音樂

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