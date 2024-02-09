太平媽坐鎮 西螺燈籠海如鑽轎腳

迎接龍年，南部各著名寺廟紛辦開廟門搶頭香、擲筊大賽等活動，安平開台天后宮除夕晚會將發紅包，雲林西螺鎮延平老街張燈結彩迎新年，長達4公里燈籠海全台規模最大，今年更推出高3公尺的Q版太平媽祖，民眾在燈海下遊逛彷彿在「鑽轎腳」，可邊走邊祈福。

台南正統鹿耳門聖母廟昨天小年夜舉辦擲筊求銀帽手鍊活動，由30頂神明銀帽熔成1000條純銀手鍊，廟方提供500條供信徒以擲筊及800元結緣金求取，信徒大排長龍，台北張先生搶到頭香。

文財神開基祖廟嘉義市文財殿除夕夜舉辦「開廟門贈招財金幣」活動，將發送880名龍年金聖孔雀紀念幣，前16名贈送龍年財神爺錢母。嘉義奉天宮「作伙過年」晚會除夕晚間8點半登場，11點子時開廟門搶頭香，搶頭香民眾可獲交趾陶大師紀念品。配天宮除夕開廟門，送龍年八路轉運錢，大年初五廟前大街舉辦「龍福齊天」春節市集，即起至25日，御賜燈花裝置藝術展覽將結合XR延展實境技術的趣味尋寶遊戲登場。

港口宮初一至初五辦擲筊大賽，可博轎車、金媽祖，添千元香油錢可參加1次搏轎車擲筊，百元參加1次搏金媽祖擲筊，新增聖杯最高1天送1支IPhone 15 pro手機。

雲林縣北港朝天宮大年初一凌晨子時開廟門，可抽黃金媽祖福袋，供民眾保平安。西螺鎮福興宮除夕晚上9點舉辦太平跨年晚會，有精采高空煙火秀。

高雄今年最早開出國運籤的五甲國帝廟，大年初一一連9天，點燈就可參加擲筊大賽，最大獎是1800cc油電汽車1輛，另有125cc機車及豐富家電用品。大樹區真武殿於大年初一登場，首獎送機車，另有直立式冷凍櫃等豐富大獎，廟方也將發放發財金，供民眾添財運。鳳山赤山文衡殿搏「金關帝」筊杯祈福祈願活動，首獎是純金打造、市價超過20萬元的2兩重「金關帝」。即起到2月23日繳200元報名費登記擲筊，決賽擲出最多聖筊者獨得。