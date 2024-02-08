燈籠海點亮西螺小鎮 太平媽祖「坐鎮」引驚喜：像在鑽轎腳

雲林縣西螺鎮延平老街張燈結彩迎接農曆新年，長達4公里的燈籠海堪稱全台規模最大，主辦單位西螺福興宮除掛上3萬顆由周邊學校學童的彩繪燈籠，今年更驚喜推出高3公尺的Q版太平媽祖，民眾說，在燈籠海下遊逛彷彿就像在「鑽轎腳」，邊走邊祈福；另，廟方於2月9日除夕夜起推出太平跨年晚會、高空煙火秀及搶頭香、發開運紅包等活動，歡迎民眾參與。

西螺福興宮為台灣著名媽祖廟之一，已有307年歷史，主祀太平媽祖，每逢農曆春節，廟方會在廟宇周邊街道布置大型花燈，盞盞燈籠連年高掛在福興路、延平老街與建興路，成為當地主要傳統活動。

廟方此次三度與「台灣吧」聯名，推出高3公尺的媽祖與千順將軍巨型氣球裝置意象，西螺福興宮董事長楊文鐘說，這是從平面文宣轉換至立體實物的全新挑戰，近日才剛完成布置，就已吸引不少親子爭相拍照留念，他說，當人在燈海下漫步時，宛如媽祖出巡時的鑽轎腳、元宵節時鑽燈腳，可祈福新年諸事迪吉、好運龍來。

明天就是除夕夜，楊文鐘表示，晚上9點至凌晨1點舉辦跨年晚會，晚上10點在福興宮廣場施放祈福氣球、11點於延平老街火把踩街及啟燈儀式、11點40分施放高空煙火秀後，於24點整開廟門、搶頭香，隨即發放限量龍年美金紅包。