台南因應返鄉車潮即時調整號誌控制策略 提醒安平燈區除夕休展

春節連假今天開始，台南仁德、大灣、永康交流道周邊及市區聯外道都出現車潮，但有效疏導下，目前交通仍順暢。交通局提醒民眾，9日安平燈會休展不開燈，相關交通管制及接駁公車也暫停1天。

交通局長王銘德表示，今天返鄉車潮以仁德、大灣、永康交流道周邊及市區聯外道路，如中華環線、東門路、小東路與永康中正南、北路等路段車流較多，提醒駕駛朋友們可多利用國3、台61、北外環3期等快速道路，避開市區車多路段。

因今年適逢台南400，又有安平燈區加乘，預期春節期間安平地區將湧入大量車潮，交通局建議民眾參考台南市政府規畫的「公共運輸最方便、區外停車免塞車、四線接駁到燈區、行車管制請遵循」交通疏導措施，到安平輕鬆賞燈不塞車。相關交通資訊可在2024台灣燈會在台南-台灣燈會官網查詢。

王銘德指出，因應返鄉及觀光人潮及車潮出現，除了國道、快速道路的疏運措施外，交通局在連假期間也持續在大台南智慧交通中心全程監看本市重要路段交通狀況，並與警察局、交通大隊保持密切聯繫，因應各道路車流狀況即時調整號誌控制策略。