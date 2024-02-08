快訊

過年除舊布新！蘋果、三星鈦金屬手機清潔步驟曝光 這些禁忌恐傷機身

遭酸「嘴秋被打活該」 陳沂怒回擊：我就這德性不會改變

黃子佼突向被害人道歉 孟耿如20字回應：勇敢面對！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南因應返鄉車潮即時調整號誌控制策略 提醒安平燈區除夕休展

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
春節連假今天開始，台南仁德、大灣、永康交流道周邊及市區聯外道都出現車潮，但有效疏導下，目前交通仍順暢。圖／南市交通局提供
春節連假今天開始，台南仁德、大灣、永康交流道周邊及市區聯外道都出現車潮，但有效疏導下，目前交通仍順暢。圖／南市交通局提供

春節連假今天開始，台南仁德、大灣、永康交流道周邊及市區聯外道都出現車潮，但有效疏導下，目前交通仍順暢。交通局提醒民眾，9日安平燈會休展不開燈，相關交通管制及接駁公車也暫停1天。

交通局長王銘德表示，今天返鄉車潮以仁德、大灣、永康交流道周邊及市區聯外道路，如中華環線、東門路、小東路與永康中正南、北路等路段車流較多，提醒駕駛朋友們可多利用國3、台61、北外環3期等快速道路，避開市區車多路段。

因今年適逢台南400，又有安平燈區加乘，預期春節期間安平地區將湧入大量車潮，交通局建議民眾參考台南市政府規畫的「公共運輸最方便、區外停車免塞車、四線接駁到燈區、行車管制請遵循」交通疏導措施，到安平輕鬆賞燈不塞車。相關交通資訊可在2024台灣燈會在台南-台灣燈會官網查詢。

王銘德指出，因應返鄉及觀光人潮及車潮出現，除了國道、快速道路的疏運措施外，交通局在連假期間也持續在大台南智慧交通中心全程監看本市重要路段交通狀況，並與警察局、交通大隊保持密切聯繫，因應各道路車流狀況即時調整號誌控制策略。

局長王銘德再次提醒，因應2月9日(除夕)當日安平燈區休展不開燈，相關接駁車與管制措施也會暫停一天，民眾如果在白天要到展區欣賞燈區作品，也請遵循交通規則、不要違規停車，以免遭到違規舉發。

春節連假今天開始，台南仁德、大灣、永康交流道周邊及市區聯外道都出現車潮，但有效疏導下，目前交通仍順暢。圖／南市交通局提供
春節連假今天開始，台南仁德、大灣、永康交流道周邊及市區聯外道都出現車潮，但有效疏導下，目前交通仍順暢。圖／南市交通局提供
春節連假今天開始，台南仁德、大灣、永康交流道周邊及市區聯外道都出現車潮，但有效疏導下，目前交通仍順暢。圖／南市交通局提供
春節連假今天開始，台南仁德、大灣、永康交流道周邊及市區聯外道都出現車潮，但有效疏導下，目前交通仍順暢。圖／南市交通局提供

台南 台灣燈會 車潮

延伸閱讀

台灣燈會有1800名志工 腳踏車輪胎漏氣也找他們

台南古蹟行春系 AR實境再現17世紀熱蘭遮堡風貌

台灣燈會安平燈區找不到主燈？南市文化局：每一盞作品都是主燈

台灣燈會安平燈區首日交通順暢 4日起縮小管制時間與範圍

相關新聞

過年收集「龍」！嘉義縣文觀局推7大龍年走春景點

龍年將至，嘉義縣文化觀光局今天7處縣內特別與「龍」相關獨特景點，有龍宮瀑布、龍王金殿、蛟龍瀑布、龍貓隧道魚寮遺址、龍美步...

重現舊時糖鐵記憶！台南歸仁核心綠軸暨廊道完工開放

台南市政府為轉型及推廣地方通學動線兼觀光遊憩使用，為重新喚起市民對於兒時記憶中吃枝仔冰、搭糖廠小火車上學等與糖廠有關的生...

台南因應返鄉車潮即時調整號誌控制策略 提醒安平燈區除夕休展

春節連假今天開始，台南仁德、大灣、永康交流道周邊及市區聯外道都出現車潮，但有效疏導下，目前交通仍順暢。交通局提醒民眾，9...

老兵漸凋零 除夕前嘉義榮服處為百歲人瑞老榮民溫馨慶生

大陸來台榮民凋零，嘉義縣市只剩百餘名有眷屬榮民，20多名單身榮民，明天龍年除夕團圓，嘉義縣民雄鄉徐姓老榮民百歲壽辰，嘉義...

甩油動起來！台南市國民運動中心初二開門 年後推出減重班

春節到了，大吃大喝機會也多，台南市永華國民運動中心祭出多項優惠方案，並設計年後減重班，市長黃偉哲說，年節期間除了享用年夜...

國1仁德交流道周邊 車多易肇事

春節將至，國道1號仁德交流道大年初三至初五封閉北上入口，但交流道周邊車 流量相當大，民眾指出，南向出口匝道的車輛進入中山...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。