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九華山地藏庵 連7年贊助弱勢年菜

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
嘉義市九華山地藏庵贊助年菜及開運加菜金合計79萬8000元，地藏庵董事長黃俊森（左）致贈贊助支票，市長黃敏惠（中）代表接受。記者魯永明／攝影
嘉義市九華山地藏庵贊助年菜及開運加菜金合計79萬8000元，地藏庵董事長黃俊森（左）致贈贊助支票，市長黃敏惠（中）代表接受。記者魯永明／攝影

嘉義市政府結合九華山地藏庵辦開運年菜捐贈活動，昨天由嘉市餐飲業職業工會料理多道佳餚，將發送給420戶弱勢，廟方董事長黃俊森更加碼開運加菜金1000元；另，嘉市果菜市場年節前許多人去選購水果禮盒，市場指出，因氣候影響果品產量較少，國產柑橘、棗子、洋香瓜等，價格較往年上揚約1成左右。

開運年菜捐贈儀式在九華山地藏庵舉行，崇仁醫護管理專科學校餐飲管理科學生擔任禮賓大使，端出年菜走秀，包括全雞的「雞鳴報福」、魚料理「魚躍龍升」、應景臘肉「香臘迎春」等。

九華山地藏庵連續7年贊助年菜，累計2660戶受惠，今年贊助年菜及開運加菜金合計79萬8000元。

黃俊森當場致贈贊助支票、市長黃敏惠代表接受並回贈感謝狀，黃敏惠也感謝嘉市阿里山國際同濟會贊助2萬元水果，她說，嘉市是幸福有愛心城市，發揮扶弱濟貧善良風氣，帶給弱勢家庭暖心新年。

此外，嘉義市果菜批發市場為雲嘉南最大的水果批發市場，年節前特別開賣「春節水果禮盒」，嘉市區2件以上免費配送，配送至明天截止；果菜市場說，青果到貨量較平日增加2成，國產柑橘、棗子、釋迦、香蕉、洋香瓜、小番茄等，價格比往年上揚約1成。陳姓承銷商說，蘋果、棗子、洋香瓜、茂谷柑是熱門送禮水果。

年菜 水果 開運

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