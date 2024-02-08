雲林公共單車 斗六擴點虎尾設站

雲林縣去年在斗六市導入公共自行車MOOVO，昨起再進駐虎尾鎮啟用24個租賃站，斗六也擴增到37站，此波共投入450輛全新智慧自行車。縣長張麗善試騎說，規畫6月完成全縣120個站點，且目前專案補助期間，租賃智慧自行車前半小時免費、電動輔助自行車款前半小時10元。

縣府去年8月起在斗六設20個公共自行車租借站，截至去年底止，車輛周轉率每日每車達2.4至3.5次，尤其斗六火車站前站最熱門，每月租借次數超過3700次。

張麗善宣布擴增雲林溪美食廣場、勞工育樂中心、石榴火車站及斗六觀光夜市等17站，虎尾鎮則在虎尾科大、虎尾高中、建國眷村等車站及學區、交通節點處設站，此次共啟用41站。

交通工務局長汪令堯說，全新引進電動輔助車，電池容量加大40%，滿電騎乘里程提升至70公里，並保留智慧電子樁（無柱車樁）、電子圍籬區域還車系統，提供多元支付便於租借，專案補助租借的前半小時，持雲林公共運輸定期票TPASS更是全車種前半小時免費。

張麗善也說，規畫6月完成全縣120個站點、投入900輛智慧自行車及電動輔助自行車，站點評估設置在包括體育場館、公園、文化中心等，或住宅及商業區、各級學校等。