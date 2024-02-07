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如抓寶可夢！朴子配天宮年節首創XR虛擬實境擲筊求子

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉縣朴子配天宮與縣文觀局結合，首度結合現代XR延展實境技術，春節元宵期間，民眾到場可體驗數位「求子燈花」的XR尋寶遊戲。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣朴子配天宮與縣文觀局結合，首度結合現代XR延展實境技術，春節元宵期間，民眾到場可體驗數位「求子燈花」的XR尋寶遊戲。記者呂慧瑜／攝影

嘉縣朴子配天宮因求子靈驗，成台灣著名求子信仰中心，因應元宇宙浪潮，嘉縣文觀局首度試辦配天宮結合XR延展實境技術，將「求子燈花」特色習俗轉化趣味XR尋寶遊戲，民眾手機掃QRcode，體驗擲筊求子、求籤及放燈花，獲3D媽祖合照，像抓寶可夢般趣味，活動即日起至2月25日春節元宵期間。

配天宮5GXR體驗，以WebAR技術為基底的全方位虛實整合平台，用手機掃描QRcode即見疊加在現實環境的3D動態角色與故事情節，並依個人客製籤詩、虛實拍照及占卜專屬龍年運勢。

且透過LBS行動定位技術，在配天宮周圍建置數個XR點位，遊客可依線索在場域移動解謎，蒐集求子燈花、虎爺燈花等虛擬章點，還有專為親子設計的XR塗鴉功能，可創建出專屬的互動內容，身臨其境從中學習歷史習俗。

縣長翁章梁表示，朴子配天宮最有名的就是來求白花跟紅花，逢大年初三就會看到很多家長帶著小寶寶回來還願，成在地重要特色，今年跟中央合作5G虛擬延展實境，邀大家一起體驗實境跟虛擬所幻化出來的宮廟文化的美麗。

縣議員江佩曄則建議，將XR推廣到各鄉鎮，像水上璿宿上天宮、北回歸線、太保故宮南院及鹿草的圓山宮等景點，帶動寺廟周邊觀光美食，透過XR延展實境技術，讓城市的景點及文化特色生動化，變得立體。

文觀局長徐佩鈴指出，XR走入宮廟成元宇宙入口，使用CoreXR技術，不僅能闔家一同體驗，也為配天宮帶來吸睛導流效益，更讓媽祖神力具象化傳播得，接下來也會有更多縣內神明加入多重宇宙、豐富的趣味結合即將出現。

配天宮董事長蔡承宗表示，配天宮在網路上點燈已實施多年，現在又由嘉縣府推展線上求花、求籤等互動非常樂觀其成，盼把數位發展推展到全嘉義縣，甚至整個台灣也都能慢慢發展起來。

配天宮指出，春節元宵數位互動，即日起至2月25日，2月10日大年初一中午還有加碼回饋，當天到配天宮周邊任一XR點位進行操作，就贈送限量XR彩繪塗鴉紙，讓民眾將專屬XR祈福小禮帶回家，限量2000份。

嘉縣朴子配天宮與縣文觀局攜手於春節元宵期間開創XR延展實境技術，縣長翁章梁今天實地體驗「求子燈花」的XR尋寶遊戲。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣朴子配天宮與縣文觀局攜手於春節元宵期間開創XR延展實境技術，縣長翁章梁今天實地體驗「求子燈花」的XR尋寶遊戲。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣朴子配天宮與縣文觀局攜手結合XR延展實境技術，今天發布春節元宵期間，民眾到場可體驗數位「求子燈花」的XR尋寶遊戲。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣朴子配天宮與縣文觀局攜手結合XR延展實境技術，今天發布春節元宵期間，民眾到場可體驗數位「求子燈花」的XR尋寶遊戲。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣朴子配天宮與縣文觀局攜手於春節元宵期間開創XR延展實境技術，縣長翁章梁今天實地體驗「求子燈花」的XR尋寶遊戲。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣朴子配天宮與縣文觀局攜手於春節元宵期間開創XR延展實境技術，縣長翁章梁今天實地體驗「求子燈花」的XR尋寶遊戲。記者呂慧瑜／攝影

媽祖 景點 朴子

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