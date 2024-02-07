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時代的眼淚...走過1甲子見證在地發展軌跡 台南這間老戲院拆除中

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
走過1甲子，見證在地發展軌跡，台南學甲西湖戲院將拆除。記者謝進盛／攝影
走過1甲子，見證在地發展軌跡，台南學甲西湖戲院將拆除。記者謝進盛／攝影

走過60年，在地著名建物台南學甲西湖戲院本周起拆除，現場留下許多珍貴木匾，預計1個月完成，戲院基地及周遭800多坪，傳聞未來將興建大樓，讓不少老學甲人感慨不已。

三層樓高的西湖戲院，樓上為西湖旅社，為學甲聞人李丁進經營，1964年至1991年戲院營業，走過許多風光歲月，後大環境丕變，戲院1991年停業迄今，後由李丁進三兒子李明義接手，33年來戲院長期深鎖建物外牆斑駁，傳聞多次要拆除，但最後都只見樓梯響。

近幾年來南科外溢效應，大台南地區房市飛漲，沈寂多年的學甲房市陸續推建案，出身學甲旅北某建築業者與李家接觸，李評估後同意變賣，據知交易金額約8000萬，該建築業者也一併收購戲院旁3棟平房，總交易金額約1億元左右。

在地建築業者說，西湖戲院位處學甲中山路，是地方蛋黃區，推估每坪交易約15、16萬許，土地整合後，適合大樓建案，至於何時推案尚未耳聞。

地方人士說，西湖戲院屬老戲院，早年有3部放映機，還有樓上樓下不同廳，曾轟動全台的藝霞歌舞團還來公演，見證戲院風光年代。

當地明宜里長凃志宏也說，西湖戲院見證學甲發展重要軌跡；甚至1968年學甲由鄉改制為鎮也在此舉行，時任省議員的學甲聞人陳華宗、台南幫重要精神領袖吳三連等人都與會，走過一甲子，走入拆除命運，只能說是時代的眼淚。

走過1甲子，見證在地發展軌跡，台南學甲西湖戲院將拆除，工人忙作業。記者謝進盛／攝影
走過1甲子，見證在地發展軌跡，台南學甲西湖戲院將拆除，工人忙作業。記者謝進盛／攝影
走過1甲子，見證在地發展軌跡，台南學甲西湖戲院將拆除。記者謝進盛／攝影
走過1甲子，見證在地發展軌跡，台南學甲西湖戲院將拆除。記者謝進盛／攝影
走過1甲子，見證在地發展軌跡，台南學甲西湖戲院將拆除，戲院內部大廳拆除中。記者謝進盛／攝影
走過1甲子，見證在地發展軌跡，台南學甲西湖戲院將拆除，戲院內部大廳拆除中。記者謝進盛／攝影

南科 台南 建築

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