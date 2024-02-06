台南祖孫共繪家族樹尋根 踏溯台江二次移民文化歷史

台南南社大台江分校結合學校、鄉親籌備台江建庄二百年家族樹故事特展，希望打開家族對話，凝聚台江文化共同體。大廟興學志工吳清榮帶領孫女繪製吳家的家族樹，過程中查閱海尾「將軍吳」族譜，發現祖先也是「將軍吳」的字行輩分，欣喜可讓孫女了解祖先拓墾的歷史文化路徑。

台江分校表示，此特展除和順國中、小台江、水水長安、台江民俗文化班等親師生共同策展外，包括溪頂寮吳姓、謝姓、李姓，海尾寮吳姓、楊姓、蘇姓，總頭寮林姓、施姓、鄭姓，溪心寮及陳卿寮陳姓，公親寮劉姓、王姓，中州寮邱姓、十二佃高姓、十三佃鄭姓等鄉親，都提供族譜參展。

台江分校執行長吳茂成說，台江先民大多來自曾文溪北邊的將軍、學甲、佳里、七股、西港，相放伴建庄結社，形成台江十六寮二次移民的溼地型社會，為溯源尋根，營造台江到鹽分地帶文化公路，民俗文化班，踏溯台江二次移民文化路徑；同時結合和順國中、海佃國小「小台江」、長安國小「水水長安」本土教育課程，共同策畫家族樹故事特展。

吳茂成指出，親師生透過家族樹的繪製與討論，認識祖先拓墾艱辛及奮鬥生命史，營造以「台江」為本的本土文化學習環境，倡議台江公民史學運動，凝聚台江新家園的社區共同體。這次的展覽，預計新春期間在台江文化中心展出，開學後將舉辦台江「家族樹」故事講座，號召鄉親一起來口述家族史。