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春節返嘉疏運順暢 通港橋北港路全線開放通行

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市北港路通港橋路段已舖上AＣ路面，全線通車。圖／翻攝畫面
嘉義市北港路通港橋路段已舖上AＣ路面，全線通車。圖／翻攝畫面

北港路為嘉義市交通要道，為改善中央排水下渠道通洪能力，市府進行通港橋改建工程，雖然採半半施工，但每逢尖鋒時刻交通打結；因工程已順利進行至最後階段，昨天市府舖築AＣ路面北港路全線開放通行，用路人感受到許久沒有的一路順暢。

中央排水集水區橫跨嘉義市東、西區，市府進行「中央排水通港橋改建工程」以提升城市防洪韌性，總經費為1億2653萬元，工程將改善位於北港路下方通港橋渠道寬度，橋下通水斷面由原先的16公尺加寬為26公尺，增加中央排水渠道通洪能力、改善嘉義市垂楊路兩側積淹水問題。

2022年11月4日開工，因為北港路是嘉義市交通要道，更是通往國道1號的主要道路，工程採二階段半半施工方式進行，去年1月進行第一階段施工，橋梁北側（西行線）封閉施工，去年7月完成第1階段北側橋梁後，8月進行第2階段南側橋梁封閉施工。

市府工務處說明，本案工程為保持北港路上的車輛通行，採二階段半半施工方式進行，去年7月底完成第一階段北側橋梁後，接續進行第二階段南側橋梁封閉施工，在兼顧工程品質與施工安全的原則下，施工廠商全力趕辦，已完成第二階段南側橋梁及路面AC舖築，疏緩春節期間往返車流，降低市區交通衝擊。感謝居民及用路人體諒施工期間的不便。

工務處表示，目前通港橋僅先行完成可全線通車的工項，尚有其他工項施作中，整體工程預計3月完工。

嘉義市政府工務處於臉書上公布，北港路全線開放通行。圖／翻攝畫面
嘉義市政府工務處於臉書上公布，北港路全線開放通行。圖／翻攝畫面

北港 嘉義

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