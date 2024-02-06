出遊照過來 南市關子嶺、菁寮老街春節交通管制出爐
台南白河關子嶺、後壁菁寮老街等熱門春節交通管制路線今出爐，預期大年初一至初五車流暴增，關子嶺溫泉區及水火同源風景區沿線道路兩側將擺設交通錐，禁止車輛臨停，籲請用路人配合。
白河警分局長顏榮泰表示，轄區關子嶺溫泉區、水火同源風景區、大仙寺、碧雲寺、崁頂福安宮、孚佑宮、台糖烏樹林、菁寮老街等觀光景點，年初一至初五將強化春節疏運計劃，每日上午8時至下午6時對進入白河區市172線仙草埔路段車輛進行交通管制。
警方說，除在關子嶺市172線、市172乙線及市175線等重點路口加派警力加強交通疏導；關子嶺溫泉區及水火同源風景區沿線道路兩側將擺設交通錐，禁止臨時路邊停車。
此外，管制甲類大客車行駛市172乙線水火同源路段 (5K+250-7K，改走替代道路南96-2線)。
警方表示，市172線虎山路段至南93線路口，因2線道縮減為1線道，經常造成車輛回堵，將於春節期間在該路口前方100公尺前提前置放交通錐縮減車道，請用路人提前改道行駛內車道。
另因應春節上山拜拜及用餐湧入人潮，市172線仙草段(餐廳集中路段)分向線將視車流狀況，機動置放交通錐，禁止車輛迴轉。
關子嶺風景區上山如遇交通壅塞，建議行駛替代道路南98線往白河水庫路段，銜接市172線仙大路至大仙寺或關子嶺。
下山如遇交通壅塞，建議改駛市172乙線經大仙寺停車場前，走替代道路南96-1線杭內產業道路，可接市172線通往白河及國道3號白河交流道。
至於後壁菁寮老街，春節期間警方將在南82線與南85線（菁寮老街）路口實施交通指揮，引導車輛往南82線、南84線及南85線後廍外環道路邊停車。
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