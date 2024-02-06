快訊

人人都需要補充維他命D？專家：這種信念有一個非常貪婪的內幕

影／曾挺Toyz提「下個被打可能是我」 陳沂遭揮拳狠踹施暴畫面曝！

真實人生／最敢挑戰習近平的女人 胡舒立為何無懼敲打中國最危險的枝幹？

出遊照過來 南市關子嶺、菁寮老街春節交通管制出爐

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
關子嶺風景區春節交通管制路線示意圖。圖／警方提供
關子嶺風景區春節交通管制路線示意圖。圖／警方提供

台南白河關子嶺、後壁菁寮老街等熱門春節交通管制路線今出爐，預期大年初一至初五車流暴增，關子嶺溫泉區及水火同源風景區沿線道路兩側將擺設交通錐，禁止車輛臨停，籲請用路人配合。

白河警分局長顏榮泰表示，轄區關子嶺溫泉區、水火同源風景區、大仙寺、碧雲寺、崁頂福安宮、孚佑宮、台糖烏樹林、菁寮老街等觀光景點，年初一至初五將強化春節疏運計劃，每日上午8時至下午6時對進入白河區市172線仙草埔路段車輛進行交通管制。

警方說，除在關子嶺市172線、市172乙線及市175線等重點路口加派警力加強交通疏導；關子嶺溫泉區及水火同源風景區沿線道路兩側將擺設交通錐，禁止臨時路邊停車。

此外，管制甲類大客車行駛市172乙線水火同源路段 (5K+250-7K，改走替代道路南96-2線)。

警方表示，市172線虎山路段至南93線路口，因2線道縮減為1線道，經常造成車輛回堵，將於春節期間在該路口前方100公尺前提前置放交通錐縮減車道，請用路人提前改道行駛內車道。

另因應春節上山拜拜及用餐湧入人潮，市172線仙草段(餐廳集中路段)分向線將視車流狀況，機動置放交通錐，禁止車輛迴轉。

關子嶺風景區上山如遇交通壅塞，建議行駛替代道路南98線往白河水庫路段，銜接市172線仙大路至大仙寺或關子嶺。

下山如遇交通壅塞，建議改駛市172乙線經大仙寺停車場前，走替代道路南96-1線杭內產業道路，可接市172線通往白河及國道3號白河交流道。

至於後壁菁寮老街，春節期間警方將在南82線與南85線（菁寮老街）路口實施交通指揮，引導車輛往南82線、南84線及南85線後廍外環道路邊停車。

關子嶺風景區春節交通管制路線示意圖。圖／警方提供
關子嶺風景區春節交通管制路線示意圖。圖／警方提供
台南白河關子嶺、後壁菁寮老街等熱門景點警方春節交通管制路線今出爐，籲請用路人配合。圖／警方提供
台南白河關子嶺、後壁菁寮老街等熱門景點警方春節交通管制路線今出爐，籲請用路人配合。圖／警方提供
後壁菁寮老街春節交通管制路線示意圖。圖／警方提供
後壁菁寮老街春節交通管制路線示意圖。圖／警方提供

春節 白河 關子嶺

延伸閱讀

台壽「台灣阿龍」 春節跑趴

春節大溪景點暢遊不塞車 橋頭中庄免費4天接駁往返走春

還有機會！威力彩春節加碼搭配4摃 下期頭獎上看3.1億元

採買年貨要順暢 淡水傳統市場除夕前交通管制

相關新聞

沙坑遭丟銳物？ 台南仁德公園急封閉

上周末啟用的台南仁德運動公園特色遊具區，傳出沙坑遭丟入疑似鏽鐵片、美工刀片，引起議論及恐慌，為此區公所昨天暫封場檢修，未...

出遊照過來 南市關子嶺、菁寮老街春節交通管制出爐

台南白河關子嶺、後壁菁寮老街等熱門春節交通管制路線今出爐，預期大年初一至初五車流暴增，關子嶺溫泉區及水火同源風景區沿線道...

阻禽流感 嘉縣設防疫物資中心

適逢禽流感高峰期，嘉義縣入冬以來有1處鵝場染疫，縣府擴增動物防疫經費250萬元，籌設「防疫物資儲備中心」並採購防疫物資，...

台南海洋新樂園 騎遊沙灘步道

台南南區黃金海岸以黃金色彩的夕陽美景聞名，海岸船屋正辦理重新招商，交通部補助的重點景區遊憩廊帶計畫則已完工，市長黃偉哲昨...

嘉市雙忠廟整修 還缺150萬元 推御守籌經費

嘉義市雙忠廟有「諸羅第一古廟」之稱，但廟前2支龍柱、正殿六扇彩繪門神因長時間劣化，結構多處開裂、破損，彩繪表面也有刮擦痕...

雲林東勢愛心小舖 身障者福音

新春期間偏鄉多數店家休息，購物不便，尤其對身心障礙者更加困難，雲林縣復健青年協進會昨天在東勢鄉開設首家物資分享站「愛心小...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。