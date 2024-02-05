快訊

懷念過世「阿婆」...客家美女離開科技業 拜師開麵店復刻記憶那一味

黃揚明稱綠開「八位數字」爭立院龍頭 民進黨提告求償100萬

遊學太子爺農曆春節駐駕台南四草大眾廟 9金牌擲筊送

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
遊學太子爺駐駕第1100廟，台南大眾廟主委陳世峰（右二）與廖大乙（右一）邀請民眾大年初一到初三讓民眾擲筊，最高杯者可免費獲得金牌「不用還」。記者劉學聖／攝影
遊學太子爺駐駕第1100廟，台南大眾廟主委陳世峰（右二）與廖大乙（右一）邀請民眾大年初一到初三讓民眾擲筊，最高杯者可免費獲得金牌「不用還」。記者劉學聖／攝影

遊歷全台的知名遊學太子爺駐駕第1100廟，今年農曆春節選擇在台南四草大眾廟過新年，為此特地打造9面純金金牌，從大年初一到初三讓民眾擲筊，最高杯者可免費獲得「不用還」。另廟方再加碼30組純金星星龍項鍊，還有16800元現金紅包等獎項。今天還首次與台灣交趾陶大師劉佳玲作品聯合展出，要讓來大眾廟祈福走春的民眾都能龍轉乾坤，福龍迎祥。

遊學太子爺迄今上山下海遊歷全國，台灣5個極點、外傘頂洲、玉山等地方到處都有祂的足跡；以往駐駕宮廟都不會事先曝光行程，此次選擇駐駕台南四草大眾廟過年，吸引許多信眾跟隨，遊學太子爺特地先巡禮有「台灣亞馬遜」之稱的綠色隧道，這也是首次有神明「包船遊江」。祀奉遊學太子爺的管理人廖大乙表示，這是遊學太子爺駐駕的第1100廟，能在「臺南400」之際恭請神尊遊江，更是別具意義。

特別的是，此次遊學太子爺駐駕首度與交趾陶大師劉佳玲聯合展示，包括《舞龍舞獅》、《祥龍獻瑞》、《九龍獻瑞龍盤》等龍系列作品。劉佳玲表示，這是首次與宮廟合作展出，作品皆是曾受邀日本、法國等國展出、代表台灣藝術之作，劉佳玲說交趾陶的每次只能燒製一種顏色，尤其是「胭脂紅」釉料因要攙雜著黃金來燒煉，成本高、溫度掌控不易，失敗率很高，可說是非常「燒錢」的一門釉色。這次與遊學太子爺駐駕四草大眾廟，希望讓更多人看見傳統交趾陶藝術之美。

台南大眾廟主委陳世峰表示，這次遊學太子爺此次駐駕提供9面金牌給廟方舉辦新春活動，從大年初一到初三讓民眾擲筊比杯、「不用還」，另廟方再加碼30組純金星星龍項鍊，還有16800元特別獎，以及30份1000元現金紅包、逾百份刮刮樂、竹筏港船票及祈福紀念品等。從大年初一到初三，採現場領號碼牌報名制。

遊學太子爺特地先巡禮有「台灣亞馬遜」之稱的綠色隧道，這也是首次有神明「包船遊江」。記者劉學聖／攝影
遊學太子爺特地先巡禮有「台灣亞馬遜」之稱的綠色隧道，這也是首次有神明「包船遊江」。記者劉學聖／攝影
遊學太子爺駐駕首度與交趾陶大師劉佳玲（左）聯合展示，包括《舞龍舞獅》、《祥龍獻瑞》、《九龍獻瑞龍盤》等龍系列作品。記者劉學聖／攝影
遊學太子爺駐駕首度與交趾陶大師劉佳玲（左）聯合展示，包括《舞龍舞獅》、《祥龍獻瑞》、《九龍獻瑞龍盤》等龍系列作品。記者劉學聖／攝影
遊學太子爺駐駕第1100廟，今年農曆春節選擇在台南四草大眾廟過新年，為此特地打造9面純金金牌，從大年初一到初三讓民眾擲筊，最高杯者可免費獲得「不用還」。記者劉學聖／攝影
遊學太子爺駐駕第1100廟，今年農曆春節選擇在台南四草大眾廟過新年，為此特地打造9面純金金牌，從大年初一到初三讓民眾擲筊，最高杯者可免費獲得「不用還」。記者劉學聖／攝影

交趾陶 台南 遊學

延伸閱讀

媽爸寶貝育兒發展協會寒冬送暖 助教養院住民穿新衣

打造孩童遊憩空間 後壁上茄苳里活動中心遊具啟用

南彰化領福袋看這裡 大年初一免擲筊限量送完為止

百年第一次！「粉紅超跑」刈火遇朝天宮香客大樓已滿

相關新聞

雲林春節垃圾清運時間出爐 「這2天」全縣不收垃圾

雲林縣因垃圾長期仰賴外縣市去化，全縣已堆置16.9萬噸垃圾，垃圾去化挑戰仍大，因應春節7天連假即將來臨，雲林縣環保局今天...

百年第一次！「粉紅超跑」刈火遇朝天宮香客大樓已滿

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮每年往雲林北港朝天宮徒步進香活動，報名人數年年激增，早已突破十萬大關，但今年「刈火」適逢周休假日...

遊學太子爺農曆春節駐駕台南四草大眾廟 9金牌擲筊送

遊歷全台的知名遊學太子爺駐駕第1100廟，今年農曆春節選擇在台南四草大眾廟過新年，為此特地打造9面純金金牌，從大年初一到...

台南黃金海岸海洋新樂園啟用 新增單車秘境、海灘林下漫遊

台南黃金海岸以黃金色彩的夕陽美景而聞名，交通部觀光署補助重點景區遊憩廊帶計畫-黃金海岸海洋新樂園，將黃金海岸營造成南區濱...

嘉市雙忠廟龍柱、廟門修復啟動 認購祈福卸守籌措修建經費

嘉義雙忠廟有「諸羅第一古廟」之稱，但廟前2支龍柱、正殿6扇彩繪門神因長時間劣化，結構多處開裂、破損、彩繪表面刮擦刷洗及垂...

張榮發慈善基金會捐助7人座車 助安仁家園孩童就醫交通

嘉義縣安仁家園收容18歲以下受家暴、照養疏忽、失依失親的兒童，由於交通需求增加、原有車輛過於老舊，且偏鄉募資較困難，面臨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。