遊學太子爺農曆春節駐駕台南四草大眾廟 9金牌擲筊送

遊歷全台的知名遊學太子爺駐駕第1100廟，今年農曆春節選擇在台南四草大眾廟過新年，為此特地打造9面純金金牌，從大年初一到初三讓民眾擲筊，最高杯者可免費獲得「不用還」。另廟方再加碼30組純金星星龍項鍊，還有16800元現金紅包等獎項。今天還首次與台灣交趾陶大師劉佳玲作品聯合展出，要讓來大眾廟祈福走春的民眾都能龍轉乾坤，福龍迎祥。

遊學太子爺迄今上山下海遊歷全國，台灣5個極點、外傘頂洲、玉山等地方到處都有祂的足跡；以往駐駕宮廟都不會事先曝光行程，此次選擇駐駕台南四草大眾廟過年，吸引許多信眾跟隨，遊學太子爺特地先巡禮有「台灣亞馬遜」之稱的綠色隧道，這也是首次有神明「包船遊江」。祀奉遊學太子爺的管理人廖大乙表示，這是遊學太子爺駐駕的第1100廟，能在「臺南400」之際恭請神尊遊江，更是別具意義。

特別的是，此次遊學太子爺駐駕首度與交趾陶大師劉佳玲聯合展示，包括《舞龍舞獅》、《祥龍獻瑞》、《九龍獻瑞龍盤》等龍系列作品。劉佳玲表示，這是首次與宮廟合作展出，作品皆是曾受邀日本、法國等國展出、代表台灣藝術之作，劉佳玲說交趾陶的每次只能燒製一種顏色，尤其是「胭脂紅」釉料因要攙雜著黃金來燒煉，成本高、溫度掌控不易，失敗率很高，可說是非常「燒錢」的一門釉色。這次與遊學太子爺駐駕四草大眾廟，希望讓更多人看見傳統交趾陶藝術之美。