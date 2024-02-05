張榮發慈善基金會捐助7人座車 助安仁家園孩童就醫交通

嘉義縣安仁家園收容18歲以下受家暴、照養疏忽、失依失親的兒童，由於交通需求增加、原有車輛過於老舊，且偏鄉募資較困難，面臨車輛不足困境，張榮發慈善基金會今天捐助1輛全新7人座車輛，提供弱勢兒童更安全、便捷的交通工具，也舉辦圍爐餐會和大家一起同歡。

基金會董事長吳景明、安仁家園神父劉永欽、嘉義社會局副局長戴綵屏副局長、長榮文苑酒店監理鄧祥仁、安仁家園院長謝孟潔等人見證捐贈儀式。戴綵屏說，感謝張榮發慈善基金會對嘉義地區即時援助，呼籲更多企業加入幫助弱勢孩子的行列。

張榮發慈善基金會董事長吳景明說，希望捐贈這輛新車能發揮最大力量，幫助擴展孩子的生活經驗和人際關係，也確保未來的就醫和參與活動更加安全。1名孩子手寫卡片表達感謝，卡片上寫著「謝謝送我們漂亮的新車，可以讓我們放學、參加活動安全回家。」