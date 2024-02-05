嘉義布袋老街區修復 老屋變身烘焙房

嘉義縣布袋鎮「小上海歷史與文學地景縫合計畫」連兩年獲中央補助，營造街區巷弄的文學意象場景，千月會館為首座修復完成，縣長翁章梁昨天參加成果展，並視察其他老街景點、空間，指出會將蔡家咾咕石厝、老街院落及永樂市場等空間串連，為老街區賦予另一層復古風味。

7旬曾姓鎮民說，布袋早期被稱為小上海，有3間戲院、13間酒家，人來人往相當繁華，如今都已沒落蕭條，永樂街則是布袋第1條街道，早期是當地最大條的路，但現在相比臨近道路相當狹窄，希望縣府挹注更多資源建設，帶動地方發展。

布袋鎮長蔡瑋傑說，布袋鎮老街現在幾乎都是新鋪的柏油路，沿街則有早期紅磚、咾咕石等建築，閒置許久無人整理，以千月會館作為第1個地點，逐步修復周邊老屋。

千月會館由閒置老屋翻新，外牆漆上亮眼白色，也手工打造木窗，返鄉青年郭明昌、蔡孟芬進駐1樓打造烘焙坊，2樓則由計畫主持人蔡福昌展示文物，翁章梁和妻子坐在2樓陽台喝下午茶，指出30年來海埔地開發，布袋昔日老街區人口外移，氛圍像是為人淡忘的「後巷」。

縣府綜合規劃處長郭凱迪說，會結合千月會館、咾咕石厝等老屋的「點」，永樂街、興中街等巷弄的「線」，再到永樂市場「面」的空間串聯，讓塵封已久布袋嘴老街區再次發展。