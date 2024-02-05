台灣燈會「埕南燈區」 燈籠地標為遊人引路

響應2024台灣燈會，台南市文化局另在舊府城與南關線規畫「埕南燈區」，以廟宇為主軸，結合古蹟，串聯普濟、火見樓、鄭成功祖廟燈會，並透過大型燈籠地標，打造3條燈區散步路線，昨天在台灣文學館外啟燈。副市長葉澤山說，以藝術作品引導民眾漫步與體驗台灣重要的歷史現場。

文化局說明，埕南燈區3條參觀路線，「兌悅之門」串聯消防局中正分局、普濟殿、鄭成功祖廟、台灣首廟天壇天公廟、神農街、赤崁朋派商圈等到兌悅門；「枋溪合境」連結府城城隍廟、 清水寺、馬公廟、永華宮、油行尾福德爺廟；「紅瓦香洋」則串起保西代天府、歸仁仁壽宮、關廟山西宮的南關線3大廟。

市府也選在3個古蹟場域設燈籠地標，葉澤山等人到台灣文學館戶外廣場為作品 「流動的埕事」啟燈；文化局長謝仕淵介紹，如流水般自消防局屋頂流淌而下，色彩由藍漸變為多彩，象徵台南同時堆疊著過去、現在到未來的多元城市記憶，另兩個作品，則是在隘門設「SafeZone」、兌悅門設「半月沉江」。

謝仕淵也說，3條參觀路線沿途有20個節點，特別製作QRcode，民眾拿手機掃描即可看見各地點的簡短介紹，也設計了趣味的猜燈謎小遊戲，在參觀時可探索發掘府城的歷史小故事。