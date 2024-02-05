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台灣燈會安平燈區交管多 住戶怨影響生活

聯合報／ 記者鄭惠仁謝進盛／台南報導

交通局長王銘德說，交通局、警察局前天上午9點開始部署安平區疏導人力，經觀察尖峰時段約從下午4點到晚上10點大戲結束，約1小時後疏散完人車，4路線接駁車共接駁約6180人次，市府增闢的燈會臨時停車場共停放小汽車約1500車次、機車約1萬2000車次。

市議員李啟維指出，前晚人潮多，交通也順暢，但因太早開始管制，安億橋下停車場沒人停車，以及安平老街遊客稀少情形，另，慶平路從望月橋封到安億橋，路段太長，引起怨言，希望修正交通措施。

王銘德解釋，前晚有明華園的媽祖大戲，安億橋下停車場闢為貴賓停車場，才出現下午沒人停車狀況，各項交通措施都會滾動性調整。

市府規畫縮減管制時間與路段，包含安平路南側停車格位恢復停車與收費、取消育平路以東慶平路的東向調撥車道，恢復雙向通行，但以西的慶平路仍維持行人徒步區、取消平生路的安平路至運河路段行車管制。

市府指出，同步開放機車可由永華路二段經光州路口向西到安億路口，直接左轉至安億路機車臨時停車場停放，減少機車繞行距離。

此外，新營天鵝湖公園舉行的首屆新營波光節，1周已破4萬人次參觀，市議員蔡育輝說，希望能增加接駁點，降低民眾開車意願。新營區公所、新營警分局表示，在天鵝湖內及對面空地提供逾100個停車位，建議假日接駁車往返新營火車站和天鵝湖公園，或搭公車。

停車場 台灣燈會 天鵝

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