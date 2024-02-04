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春節來！台南學甲慈濟宮送限量保生大帝龍年金幣及紅包摸彩

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
學甲慈濟宮廟埕已搭起春節活動牌樓，年味濃。圖／慈濟宮提供
學甲慈濟宮廟埕已搭起春節活動牌樓，年味濃。圖／慈濟宮提供

春節將至，台南學甲慈濟宮大年初一至初三舉辦開基保生二大帝加持的保生大帝龍年紀念金幣啟運大贈送及大紅包摸彩，只要參加過平安橋可領取到紀念金幣，3天限量提供1萬1000枚，祈求龍年消災解厄。

慈濟宮董事長王文宗指出，因應信眾需求，初一至初三上午8點起為期3天，恭請國寶級逾800多年歷史開基保生二大帝坐鎮七星平安橋，讓信眾手持替身通過七星平安橋，完成後可領取到龍年紀念金幣，每枚金幣都放進內殿經過開基保生二大帝加持，正面為彩色開基保生二大帝，背面以生肖龍，代表龍年萬事順利大吉。

慈濟宮也安排大紅包摸彩活動，王文宗指出，初一至初三iPhone15手機、PS5遊戲機、現金大紅包（初一8800元1名、3600元1名；初二、初三均6600元1名、3600元1名），廟方準備1000份百元保生金符（錢母）給有需要的信眾添油香求取結緣。

慈濟宮也有提供光明燈、太歲燈、文昌燈服務，遊客還可免費參觀國寶葉王交趾陶，新春安排來慈濟宮，來一趟特色宗教之旅。

台南學甲慈濟宮大年初一至初三舉辦開基保生二大帝加持保生大帝龍年紀念金幣啟運大贈送及大紅包摸彩活動，慈濟宮董事長王文宗邀請各地信眾來參與。圖／慈濟宮提供
台南學甲慈濟宮大年初一至初三舉辦開基保生二大帝加持保生大帝龍年紀念金幣啟運大贈送及大紅包摸彩活動，慈濟宮董事長王文宗邀請各地信眾來參與。圖／慈濟宮提供

慈濟 紅包 龍年

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