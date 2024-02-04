台南普濟燈會啟燈 1800盞彩繪燈籠璀璨登場

「府城普濟燈會」今晚登場，1800盞由民眾彩繪的燈籠高掛，景象壯觀又美麗。市長黃偉哲表示，普濟燈會不僅是台灣10大燈會，更進軍日本享譽國際，邀請大家把握年節期間前來參觀。

黄偉哲感謝普濟殿主委及理監事的用心，讓普濟燈會從地方出發並躍上國際。黃偉哲說，今年台灣燈會在台南，除高鐵和安平兩大展區，市區也有埕南燈區及普濟殿、神農街燈會，還有鹽水的月津港燈節、新營波光節及龍崎空山祭也都很精彩，歡迎大家來台南賞燈、看煙火，還有無人機的表演。

普濟燈會自2013年舉辦開始，今年燈會展期至3月9日，燈會結束後，其中400個燈籠將移師日本展覽，把「台南400」及台南在地社區文化，推廣給世界各地旅客。

普濟殿表示，今年燈會規模更勝以往，主燈也邀請藝術家洪易「金龍YO有魚」共襄盛舉。主燈之外，普濟殿並舉辦「金龍有魚、好運龍來」集章行動，在國華街陳設了洪易的「變色龍」及「福龍」2件作品，邀請遊客在賞燈之餘也別忘了品常在地小吃，拍照打卡，蓋紀念戳章。

此外，普濟殿響應台南400活動，邀請北藝陳柏瑜與實踐蔣昕哲兩名藝術家，於普濟文史協會辦公室百年老牆上彩繪壁畫。壁畫背景以台灣早期輿圖為發想，勾勒出台南五條港、安平，以及西拉雅部落，不僅讓老牆新創，也成為普濟殿七角頭試經口的新亮點。更多燈會相關活動資訊，請至普濟殿文史研究協會Facebook粉絲頁https://www.facebook.com/phochetian按讚瀏覽。