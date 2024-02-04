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嘉義布袋老街復興計畫啟動 串連老屋再現小上海風華

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣布袋小上海歷史與文學地景縫合計畫未來將串連周邊咾咕石、紅磚老屋，從興中街開始打造老街風貌。記者黃于凡／攝影
嘉義縣布袋小上海歷史與文學地景縫合計畫未來將串連周邊咾咕石、紅磚老屋，從興中街開始打造老街風貌。記者黃于凡／攝影

嘉義縣政府補助布袋小上海歷史與文學地景縫合計畫，營造街區巷弄的文學意象場景，縣長翁章梁今天到首座修復完成的千月會館參加成果展，視察老街景點及空間串連成果，將把蔡家咾咕石厝、老街院落及永樂市場等空間串連，為老街區賦予復古風味。

布袋鎮長蔡瑋傑說，布袋鎮的老街正在沒落消失，現在路上幾乎都是新鋪的柏油路，沿街則有早期紅磚、咾咕石等建築，但閒置許久無人整理，規畫將以千月會館作為第一個地點，逐步修復周邊老屋，將從興中街開始打造布袋鎮老街風貌，串連布袋港觀光發展。

高齡7旬的曾姓男子說，布袋鎮早期被稱為小上海，有3間戲院、13間酒家，人來人往相當繁華，但如今都已沒落蕭條；永樂街是布袋鎮第1條街道，早期是當地最大條的路，但現在相比臨近道路相當狹窄，希望政府做文化復興同時，也挹注更多資源建設，帶動地方發展。

綜合規劃處長郭凱迪說，2021年提出布袋小上海歷史與文學地景縫合計畫，連2年獲內政部國土管理署補助共400萬元，盼結合千月會館、咾咕石厝等老屋的「點」，永樂街、興中街等巷弄的「線」，再到永樂市場「面」的空間串聯，讓塵封已久布袋嘴老街區再次發展。

翁章梁說，月亮在魚塭和鹽田交映，是文學家蕭麗紅《千江有水千江月》小說中的美景，但隨著30年來海埔地開發，布袋發展重心逐漸西移，昔日的老街區人口外移，氛圍像是為人淡忘的「後巷」，過去影像還在大家記憶中，盼整理再造後留下歷史脈絡、建築美學特色。

嘉義縣長翁章梁（左）今天與妻子參觀千月會館，並在露台品嘗在地特產下午茶。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁（左）今天與妻子參觀千月會館，並在露台品嘗在地特產下午茶。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁今到布袋鎮視察小上海計畫成果，走訪舊街區了解早期歷史。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁今到布袋鎮視察小上海計畫成果，走訪舊街區了解早期歷史。記者黃于凡／攝影
村上桃貴手作烘培是返鄉青年郭明昌（右一）、蔡孟芬（右二）創業，未來將進駐千月會館不定期展售麵包。記者黃于凡／攝影
村上桃貴手作烘培是返鄉青年郭明昌（右一）、蔡孟芬（右二）創業，未來將進駐千月會館不定期展售麵包。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁（中）今到布袋鎮視察小上海計畫成果，走訪舊街區了解早期歷史。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁（中）今到布袋鎮視察小上海計畫成果，走訪舊街區了解早期歷史。記者黃于凡／攝影
嘉義縣布袋小上海歷史與文學地景縫合計畫未來將串連周邊咾咕石、紅磚老屋，從興中街開始打造老街風貌。記者黃于凡／攝影
嘉義縣布袋小上海歷史與文學地景縫合計畫未來將串連周邊咾咕石、紅磚老屋，從興中街開始打造老街風貌。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁（右二）今到布袋鎮視察小上海計畫成果，走訪舊街區了解早期歷史。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁（右二）今到布袋鎮視察小上海計畫成果，走訪舊街區了解早期歷史。記者黃于凡／攝影
嘉義縣布袋鎮千月會館修復完工，縣長翁章梁（左二）今天參加成果展，肯定老街再造成果及努力。記者黃于凡／攝影
嘉義縣布袋鎮千月會館修復完工，縣長翁章梁（左二）今天參加成果展，肯定老街再造成果及努力。記者黃于凡／攝影
嘉義縣布袋小上海歷史與文學地景縫合計畫未來將串連周邊咾咕石、紅磚老屋，從興中街開始打造老街風貌。記者黃于凡／攝影
嘉義縣布袋小上海歷史與文學地景縫合計畫未來將串連周邊咾咕石、紅磚老屋，從興中街開始打造老街風貌。記者黃于凡／攝影
嘉義縣布袋鎮永樂街是耆老口中的最繁華的第一條街，白駒過隙如今已成被人淡忘的後巷。記者黃于凡／攝影
嘉義縣布袋鎮永樂街是耆老口中的最繁華的第一條街，白駒過隙如今已成被人淡忘的後巷。記者黃于凡／攝影

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