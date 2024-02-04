北港最大的40米寬特1號道路 明天通車紓解春節車潮

雲林縣北港鎮特1號道路1期工程完工多時，因部分電力等設施未完成一直封閉未開通，這條連接縣道145線至155線，也是北港最大的東西向40米大道，將於明天過年前通車，可紓緩春節到北港參拜的車潮。

為紓解北港進香交通，多年前規畫開闢特1號道路，路寬達40公尺，是北港最大的東西向外環道路，全長3920公尺，分兩期施工，總經費達11億元，第1期工程從縣道145線的北港媽祖醫院為起點，打通連接縣155線，長約1.8公里；第2期從155線再延伸至164線，長約2公里=.

第1期工程經費約6億元，中央補助84％約5億元，其餘由雲林縣府及公所負擔，2020年動工，前年底完工，包括路面、分隔島、路燈號誌均已完成，但卻一直未通車，地方也感不解。

北港鎮公所指出，包含雙向4線快車道、慢車道、人行道的主體工程雖完工，但因路燈和交通號誌的送電作業出一些狀況，基於安全考量，經過多次測試改善，直到今年與台電確認送電正常無虞，才趕在春節前開通，期能發揮替代道路功能，紓緩北港武德宮和朝天宮進香的車潮。

公所表示，每年大年初一起，進入北港進香期，來自全國各地進香車潮相當大，尤其春節或重要廟會，常從市區塞車到郊區，尤其北港市區目前除了文仁路與大同路，缺乏連接各縣道的東西向道路，為紓解車潮，公所1999年提出特1號道路開闢計畫，作為市區外環道，強化東西向道路交通網，讓許多過境的車輛不必進入市區，可經由外環道直接從164線通往北港大橋或媽祖大橋離開北港，免於增加市區交通負荷，縮短通過北港的時程，達到分流目標。