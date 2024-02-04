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北港最大的40米寬特1號道路 明天通車紓解春節車潮

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
完工多時的北港特1號道路終趕在過年前通車，明天將舉行通車典禮正式開放通車。記者蔡維斌／攝影
完工多時的北港特1號道路終趕在過年前通車，明天將舉行通車典禮正式開放通車。記者蔡維斌／攝影

雲林縣北港鎮特1號道路1期工程完工多時，因部分電力等設施未完成一直封閉未開通，這條連接縣道145線至155線，也是北港最大的東西向40米大道，將於明天過年前通車，可紓緩春節到北港參拜的車潮

為紓解北港進香交通，多年前規畫開闢特1號道路，路寬達40公尺，是北港最大的東西向外環道路，全長3920公尺，分兩期施工，總經費達11億元，第1期工程從縣道145線的北港媽祖醫院為起點，打通連接縣155線，長約1.8公里；第2期從155線再延伸至164線，長約2公里=.

第1期工程經費約6億元，中央補助84％約5億元，其餘由雲林縣府及公所負擔，2020年動工，前年底完工，包括路面、分隔島、路燈號誌均已完成，但卻一直未通車，地方也感不解。

北港鎮公所指出，包含雙向4線快車道、慢車道、人行道的主體工程雖完工，但因路燈和交通號誌的送電作業出一些狀況，基於安全考量，經過多次測試改善，直到今年與台電確認送電正常無虞，才趕在春節前開通，期能發揮替代道路功能，紓緩北港武德宮和朝天宮進香的車潮。

公所表示，每年大年初一起，進入北港進香期，來自全國各地進香車潮相當大，尤其春節或重要廟會，常從市區塞車到郊區，尤其北港市區目前除了文仁路與大同路，缺乏連接各縣道的東西向道路，為紓解車潮，公所1999年提出特1號道路開闢計畫，作為市區外環道，強化東西向道路交通網，讓許多過境的車輛不必進入市區，可經由外環道直接從164線通往北港大橋或媽祖大橋離開北港，免於增加市區交通負荷，縮短通過北港的時程，達到分流目標。

北港鎮長蕭美文指出，特1號道路開闢計畫經費龐大，好不容易中央地方合作才完成第1期工程，對未來北港科技產業園區及北港糖廠重劃區等新開發地區的交通助益良多，公所將會再持續爭取2期經費，好讓全線早日通車，解決北港交通，帶動地方發展。

完工多時的北港特1號道路終趕在過年前通車，明天將舉行通車典禮正式開放通車。記者蔡維斌／攝影
完工多時的北港特1號道路終趕在過年前通車，明天將舉行通車典禮正式開放通車。記者蔡維斌／攝影

北港 春節 車潮

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