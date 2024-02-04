「新營波光節」首周破4萬參觀人次 在地遊客：從未見天鵝湖這麼多人潮
首屆在台南新營天鵝湖公園登場的「新營波光節」，首周參觀人數破4萬人次。在地遊客說，第一次看見天鵝湖公園變得如此漂亮，夜間人氣比日間更高，也從來沒看過這麼多人潮造訪天鵝湖。
台南市政府文化局說，新營波光節天鵝湖展區以「波光圈」為主題，結合地方文化與環境，藉由光影藝術與自然生態天然優勢，展出9組主題亮點作品、環湖光環境以及大型水上噴泉，展期至3月3日止，點燈時間為每天下午5點半至晚上11點，連日來受到許多網友分享、好評，春節可望人潮再衝創新高。
文化局長謝仕淵表示，自開展以來天公作美，天氣回溫，開幕首周參觀人潮已突破4萬人次，活動現場到處都可看到遊客帶著親朋好友、扶老攜幼拿著相機、手機拍照取景或打卡自拍，沈浸在燈會浪漫迷幻氛圍中。
文化局說，9件主題亮點作品，包括：《荷蒔》以荷花、荷葉為發想；《此時。此刻》呈現觸動湖間的幽靜；《願之羽翼》象徵承載夢想的羽翼閃耀發光；《浮生》以天鵝湖溼地生態中的生物多樣性為靈感；《繞巡》作橋面上的廟宇建築輪廓結合電音媒材；還有《漣心光》、《凹》、《虛實光漾》、《光之眼》等。
文化局建議民眾多利用大眾運輸工具，可搭乘天鵝湖燈節例假日接駁車（每日1730-2200，往返新營火車站及天鵝湖公園（除夕當日不行駛），或大台南公車黃6線、黃6-1線農村樂活公車（假日行駛）。
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