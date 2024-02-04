雲林偏鄉醫療首站 草嶺進駐時段出爐

縣長張麗善、衛福部技正李中月、衛生局長曾春美、消防局長林文山及台大雲林分院院長馬惠明、古坑鄉長林慧如、草嶺村長陳兵通等人，昨天在草嶺旅遊資訊服務中心為急診醫療服務站揭牌。

陳兵通說，草嶺目前沒有醫療院所或藥局，年長者有就醫需求，得與孩子協調時間接送到斗六市醫院看診，單趟需約60分鐘，獨自搭車又面臨班次少問題，種種因素就醫不便。

張麗善說，繼前2年布建草嶺消防小隊，再結合台大雲林分院等6家醫院，調派醫護人員輪班支援草嶺假日急診醫療站，計畫為期1年，未來爭取續辦，擬結合其他科別醫療，針對個案需求結合基層院所擴大服務。

曾春美指出，每周五下午5點至周日下午5點，醫護團隊進駐草嶺旅遊資訊服務中心，急診醫療站由1名醫師、2名護理人員每周六、日提供全日急診服務，近期規畫引進1輛醫療車，打造草嶺行動急診醫療站。李中月說，中央規畫投入481個診次、預計匡列1000多萬元支持。

馬惠明表示，後續會藉智慧科技提供遠距專科會診、建立安全轉診及綠色通道，強化緊急醫療照護品質。林慧如說，雲林醫療平權在草嶺實踐，盼未來提供醫護人員更好診間，擁有優質看診場域，從草嶺制高點俯瞰，可飽覽鄰近縣市山林美景。