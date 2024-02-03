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台南新化年貨大街連辦7天促銷 男子潑漆店家被送辦

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南新化年貨大街連辦七天促銷，老街現場人潮洶湧。記者周宗禎／翻攝
台南新化年貨大街連辦七天促銷，老街現場人潮洶湧。記者周宗禎／翻攝

台南市經濟發展局主辦的新化年貨大街今天開幕，人潮洶湧。市長黃偉哲、經發局長林榮川與民眾體驗採買年貨樂趣、發送新年紅包。黃偉哲表示，今年新化年貨大街攤位創新高，商品都經食安檢驗，品質好價格又公道，來新化一趟採買年貨保證滿意。

現場黃偉哲抽出價值約2萬元獎品黃金龍，得獎者台東田姓女子，昨天來新化已回到台東，接到手機時正在上廁所，對話擴音播放引來現場一陣笑聲。

新化年貨大街昨天起到7日舉行，黃偉哲表示，新化年貨大街已是台南市春節代表活動之一，今年攤位最多，不只好逛、好買，更有好康，而且每攤商品都經檢驗健康衛生，大家可安心購買。消費民眾不僅能參加抽獎，更能同時登錄台南購物節，再抽一次大獎，一舉兩得，歡迎大家把握時間踴躍購買。

經發局表示，新化年貨大街已辦第13年，除採買年貨，滿額禮品與摸彩活動也是重頭戲，今年獎項規劃有有電動機車、iphone、ipad、65吋電視等，另購物滿百元即送兌換券1張，集滿2張兌換券送摸彩券1張，集滿3張兌換券送彩繪燈籠組。

活動邀請金曲最佳演唱組南方二重唱、超級紅人榜余凱揚、網紅黃小玫、瀚昱Thomas等，還有二泉胡琴藝術中心、新化國小戰鼓隊&扯鈴隊、鳳鳴齋國樂團等18場在地社團表演，台灣阿周、幾霸昏、翊翔老爹音樂坊、Axel及兔兔、氣球DJ周、NB火舞等街頭藝人24場次分時段展演。

另新化警分局上午獲報老街商家遭人潑漆、經查是楊姓男子討債不成到對方母親上班的商家潑漆。新化分局長蘇有義要求成立專案小組偵辦。2小時後楊男到案，調查結束全案依恐嚇、毀損等罪移送台南地檢署偵辦。

台南新化年貨大街連辦七天促銷，老街現場人潮洶湧。記者周宗禎／翻攝
台南新化年貨大街連辦七天促銷，老街現場人潮洶湧。記者周宗禎／翻攝
台南新化年貨大街連辦七天促銷，老街現場人潮洶湧。記者周宗禎／翻攝
台南新化年貨大街連辦七天促銷，老街現場人潮洶湧。記者周宗禎／翻攝
台南新化年貨大街連辦七天促銷，老街現場人潮洶湧。記者周宗禎／翻攝
台南新化年貨大街連辦七天促銷，老街現場人潮洶湧。記者周宗禎／翻攝

台南 年貨大街 黃偉哲

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