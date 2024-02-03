國寶級「勝利號」五分車復出載客 民眾搭不到車怒飆

2018年普悠瑪號出軌事件後，全台鐵道總體檢，連以觀光為主，速度慢、運量低的糖鐵都受到影響，南市原有八翁線、烏樹林線兩條主要路線，八翁線在2020年停駛檢修，連帶新營站、中興站間短程車次停開，前年總算重啟，今年再恢復中興站到柳營火燒店間路線，3日由「勝利號」復出載客，但每班次僅能搭乘30人，有外地民眾向隅當場發飆，台糖只好加開班次因應。

3日上午9時五分車「勝利號」滿載30名遊客從中興站首發，途經急水溪橋、果毅後旗站，15分鐘後抵達火燒店站，遊客神情難掩興奮，下車拍照留念，停留5分鐘後原地返回，結束行程，還有攝影玩家追拍，目前假日每天7班次，平日則須預約，接下來就是農曆春節，若不增加運量，恐無法消化到訪人潮。

今日復駛的路線，其實是原本八翁線的一部分，八翁線與昔日糖鐵學甲線路線重疊，從新營站到八老爺站全長5.4公里，路程約40分鐘，是台糖5條營運路線中最長，起點有鐵道地景公園，終點有乳牛的家等景點，吸引親子搭乘，人氣頗高。

台糖台南區處園區鐵道課課長葉清文說，八翁線由德馬牌內燃車拉動多個客艙行駛，運量可達單趟200人次，2020年發生在新營區建業路發生出軌事件，後來停駛修復路線，加上爆發新冠疫情，就沒有開放，只剩烏樹林線挑大樑，後來2022年先重啟新營站、中興站路線，今年再恢復中興站、火燒店間2.5公里路線。