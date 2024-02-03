春節遊雲林 加開高鐵、觀光接駁車

因應春節返鄉及遊玩人潮，雲林縣政府規畫免費高鐵返鄉接駁專車及雲東、雲中、雲西、北港環鎮線及北港燈會等5條觀光接駁路線，每小時都有客運或免費接駁路線往返高鐵雲林站，供民眾搭乘利用。

縣府原有「201高鐵雲林站-斗六火車站-雲林科技大學」、「301高鐵雲林站-北港」及「202元長-高鐵雲林站（經土庫、褒忠）」等3條高鐵聯外接駁公車，輔以多條公路客運提供高鐵聯外服務，考量春節返鄉人潮，加開高鐵雲林站返鄉免費接駁專車，讓偏遠或運輸需求較大鄉鎮市，每小時都有客運或免費接駁路線可往返高鐵雲林站。

副縣長謝淑亞說，8日至14日（小年夜至初五）提供高鐵返鄉接駁免費專車，上午11點至晚上9點每小時都有班次搭乘，雲東、雲中、雲西三條接駁車路線，一下車就可透過大眾運輸工具把各大景點玩一遍。

縣府另推出祈福朝拜行、經典小鎮遊、雲東經典步道森呼吸等遊程，年初二至初五提供三條觀光接駁路線，沿途停靠觀光景點及大型宮廟，加開北港環鎮線，提供民眾自北港第一停車場及北港好庫1911文化園區等停車空間至北港鎮內景點的接駁及北港燈會期間接駁服務。

縣長張麗善說，現在開發很多景點，有草嶺櫻花盛開，又有北港燈會輝映，雖不如外縣市有捷運，但仍搭配完整接駁服務，希望旅外鄉親、外地民眾體驗不一樣的雲林。新春行腳接駁車11日至14日上午8點發車，停靠包括西螺老街、口湖遊客中心、虎尾建國眷村、他里霧文化園區、北港糖廠及經濟部評鑑通過觀光工廠等。