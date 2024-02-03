阿里山賞櫻列車 2月26日網路開訂

林鐵及文資處副處長周恆凱表示，綻放舞櫻主題列車，將帶領遊客前往私房景點拍攝美照，僅開放4梯次，行駛3月11、18日上、下午各1梯次，費用每人2399元，包含林鐵車資、餐點、達人領路、導覽費及林鐵紀念品，每梯皆限額80人，遊程一律採網路預約購票，首梯26日上午10點開放訂票。

科子林紅肉李觀光果園已開放，供遊客免費入園賞花，20年的老樹黃柑李，目前花開近6成，預計7天後達滿開，園主邱芳全表示，開放時間從每日上午8點到下午4點，呼籲不留垃圾，不為拍照攀折枝條及觸碰果樹。

嘉義縣166觀光產業發展協會理事長邱詩富表示，166縣道瑞水公路沿線百花爭艷，交力坪原住民休息站的李花和桃花綻放，圓潭生態園區入口黃柑李與緋寒櫻則相映盛開，最受矚目就是73.9公里處「科子林紅肉李觀光果園」滿山頭雪白李花更令人驚豔。