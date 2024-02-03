偶戲節零補助 雲林自籌經費辦

雲林國際偶戲節自1999年開辦，今年活動經費預計2千萬元，原縣府編列1500萬元，並向文化部申請500萬元補助，文化部則解釋，台灣文化節慶為競爭型計畫，除評審委員會認為單一縣市以一案為原則，另委員覺得偶戲節內容規畫與過去差異不大才未補助。

張麗善說，她發聲不是為與中央對槓，自己是小蝦米很難對抗中央大鯨魚，文化部「不支持可以有100個理由」，國際偶戲節是全台布袋戲團隊的共同平台，縣府也與法國簽訂合作備忘錄，絕不能因沒有補助中斷，雲林人有骨氣會繼續舉辦，不足經費將動用二備金。

張麗善說，布袋戲傳統文化傳承需很多人無私奉獻，文化部是國家文化最高單位，應給予地方更多支持，她尊重評委意見，但這幾年國際偶戲節讓所有藝師走上紅地毯得到一份尊榮，這只有雲林縣才有，且文化深耕不是馬上就可看得到成果，希望能得到中央關懷與肯定。

張麗善說，雲林目前正興建布袋戲傳習中心，這也是為培育人才，文化部卻中斷人才培育不合道理，過去知名的布袋戲大師日漸凋零，布袋戲傳承已刻不容緩，希望透過教育向下扎根，能夠發現更多國寶級人才。