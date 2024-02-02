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很多小偷地之地？阿里山公路巃頭地標牌寫鄒族語 多了2點...意思天差地遠

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
「巃頭」鄒語地名ooyu，oyu刺竹，ooyu為複數，即很多刺竹。圖／摩奧•悟吉納提供
「巃頭」鄒語地名ooyu，oyu刺竹，ooyu為複數，即很多刺竹。圖／摩奧•悟吉納提供

嘉義縣台18線阿里山公路58K處番路鄉巃頭，位處公路要衝，車流量大，公路局雲嘉南區養護工程分局在巃頭地標指示牌，加註英文及原住民鄒族語，鄒族原住民族語言發展研究基金會前董事長摩奧•悟吉納發現，「巃頭」鄒語地名ooyu，oyu刺竹，ooyu為複數，即很多刺竹，地標'o'oyu在o上多2小點，就成為「常偷盜之地」或「很多小偷地之地」，標記不同，意思差很大。

摩奧•悟吉納漢名溫英傑，原住民語言基金會董事長卸任後，在東華及清華大學兼課教鄒族文史，他說，「巃頭」位於阿里山公路58公里處，界於阿里山鄉、竹崎鄉，地屬番路鄉，是漢民居住小聚落，居民雖少，因地處公路要衝，不但有小七，有汽車保養場，還有阿里山區最貴的英迪格飯店。

有學生路過此地拍照傳給他，對阿里山公路沿線地理位置標示鄒語地名大加讚賞。「巃頭」鄒語地名叫ooyu，oyu刺竹，ooyu為複數，即很多刺竹，作為地名是指很多刺竹之地。公路地標顯示的'o'oyu在o上多了兩小點，那個叫作喉塞音。

這有什麼問題呢？多一小點就是'oyu是偷、小偷之意，'o'oyu為複數，就成「常偷盜之地」或「很多小偷地之地」，標記不同，意思差很大。

摩奧•悟吉納說，他相信公路單位在阿里山公路沿線標示鄒族傳統地名是好意，雖然ooyu變'o'oyu,刺竹林變成很多小偷之地，意思差很大，偶有失誤，不忍苛責，希望知錯能改。他表示，鄒語文用羅馬拼音，公私部門使用標記鄒語文，可洽詢鄒語推廣組織，避免錯誤。

雲嘉南區養護工程分局阿里山工務段說，已請承辦人員與摩奧‧悟吉納聯繫，當初地標牌設置前與阿里山鄉公所開會，由族語推動小組提供內容給工務段製作牌面。

鄒族原住民族語言發展研究基金會前董事長摩奧•悟吉納發現，嘉義縣台18線阿里山公路58K處番路鄉巃頭地標指示牌最下方的鄒語地名ooyu，多了2小點，意思差很大。圖／摩奧•悟吉納提供
鄒族原住民族語言發展研究基金會前董事長摩奧•悟吉納發現，嘉義縣台18線阿里山公路58K處番路鄉巃頭地標指示牌最下方的鄒語地名ooyu，多了2小點，意思差很大。圖／摩奧•悟吉納提供

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