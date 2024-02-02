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里民盼減少舟車勞頓 台南文南里新建活動中心動工

聯合報／ 記者李文德／台南報導
文南里新里民活動中心今動土開工，台南市長黃偉哲(前左三)出席手持金鍬動土。記者李文德 /攝影
文南里新里民活動中心今動土開工，台南市長黃偉哲(前左三)出席手持金鍬動土。記者李文德 /攝影

台南南區文南里現有里活動中心位於隔壁文華里的公有市場內，里民抱怨前往時通常要花20分鐘，距離遠且停車不便，經地方不斷爭取，市府規畫在健康綠洲公園旁停車場新建活動中心，昨天動土，預計明年4月完工。目前全市仍有36里尚無活動中心，市長黃偉哲說，會「窮盡洪荒之力蓋活動中心」。

文南里新的里民活動中心規畫1樓180坪、2樓40坪，以多功能使用為設計目標，周邊更有25格汽車停車位及37格機車位。文南里長陳清泉說，里民都一致期待活動中心趕快好，落成後初步規畫1樓為活動場地、2樓做里辦公室，另長者供餐也將由3天增加到5天。

黃偉哲、南區區長蕭琇華及多名議員一起執鏟動土，民政局指出，南市649里，現有里、社區活動中心共504處，即將落成啟用有南區郡南里、北區正覺里活動中心，目前還有新營、永康、鹽水、東區等4處里民活動中心正規畫，還有16區36里無活動中心，多是借用隔壁里的活動中心或里長用私人場所做為鄰里聚會處。

黃偉哲說，任內已完工加上正規畫設計的共47座活動中心，耐震補強也有100多座，新設活動中心不分舊縣區或城區，如果用地取得沒問題，工程經費會盡量寬列，及早發包、及早落成。

停車場 聚會 車位 黃偉哲

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