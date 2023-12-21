賴坤成怒批「小英男孩」混淆搬弄黨資源 劉櫂豪回應了
民進黨「環島拼圖」今天第三站抵達台東，總統候選人賴清德除為自己拉票，也拉抬黨提名區域立委候選人賴坤成，但在他還未進場前，賴坤成要支持者「不只選黨，更要選人」他暗諷退黨參選立委的劉櫂豪，至今仍搬弄黨資源選舉，甚至影響縣黨部主委補選，對此，劉櫂豪也做出回應。
2024總統立委二合一選舉進入倒數，以台東立委選情來看，今年出現六名候選人登記，過去三連霸台東區域立委劉櫂豪，今年因黨內初選失利，痛下決心退黨參選立委，造成原本對綠營就屬深藍艱困選區的台東，出現支持者分裂局面。
民進黨正副總統候選人賴清德與蕭美琴，從今天起展開四天三夜的環島拼圖行程，第三站預定下午2時許來到台東，而在此之前，台東綠營近千名支持者早已在台東體育場預演拼字等候，接近1時30分許，賴坤成與難得露面輔選的妻子蔡淑文上台，為艱困選情拉票造勢。
賴一上台，先暢談與蕭美琴各自在立院為花東人爭取權益的往事，雖個性南轅北轍，但同樣深耕花東多年，對東部發展困境，具深切認識，但他話鋒一轉，他要台下選民「選舉不只選黨，也要選人！」
要集中選票支持黨提名人，賴控訴劉櫂豪仍自恃是小英男孩，利用黨政資源選舉，讓選民混淆；此外，賴直指，劉系人馬影響縣黨部主委補選，以致逼近選前台東縣黨部，仍處在群龍無首的狀態；賴進一步說明，4名縣黨部執委多次穿著民進黨背心輔選，已嚴重混淆綠營支持選民的投票意願，將面臨黨紀處分。
對此，劉櫂豪陣營下午回應，劉已於11月10日宣布退出民進黨，並以無黨籍參選後，無意也無從干涉民進黨台東縣黨部運作，更遑論動用黨部資源。此外，劉櫂豪以無黨籍參選最大的意義，在於尋求最多數鄉親的支持。
「選舉是選賢與能，為台東選出最好的人。」劉僅做此回應，並強調，以「台東優先」、「台灣優先」的價值，爭取選民超黨派支持。
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