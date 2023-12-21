賴坤成怒批「小英男孩」混淆搬弄黨資源 劉櫂豪回應了

民進黨「環島拼圖」今天第三站抵達台東，總統候選人賴清德除為自己拉票，也拉抬黨提名區域立委候選人賴坤成，但在他還未進場前，賴坤成要支持者「不只選黨，更要選人」他暗諷退黨參選立委的劉櫂豪，至今仍搬弄黨資源選舉，甚至影響縣黨部主委補選，對此，劉櫂豪也做出回應。

2024總統立委二合一選舉進入倒數，以台東立委選情來看，今年出現六名候選人登記，過去三連霸台東區域立委劉櫂豪，今年因黨內初選失利，痛下決心退黨參選立委，造成原本對綠營就屬深藍艱困選區的台東，出現支持者分裂局面。

民進黨正副總統候選人賴清德與蕭美琴，從今天起展開四天三夜的環島拼圖行程，第三站預定下午2時許來到台東，而在此之前，台東綠營近千名支持者早已在台東體育場預演拼字等候，接近1時30分許，賴坤成與難得露面輔選的妻子蔡淑文上台，為艱困選情拉票造勢。

賴一上台，先暢談與蕭美琴各自在立院為花東人爭取權益的往事，雖個性南轅北轍，但同樣深耕花東多年，對東部發展困境，具深切認識，但他話鋒一轉，他要台下選民「選舉不只選黨，也要選人！」

要集中選票支持黨提名人，賴控訴劉櫂豪仍自恃是小英男孩，利用黨政資源選舉，讓選民混淆；此外，賴直指，劉系人馬影響縣黨部主委補選，以致逼近選前台東縣黨部，仍處在群龍無首的狀態；賴進一步說明，4名縣黨部執委多次穿著民進黨背心輔選，已嚴重混淆綠營支持選民的投票意願，將面臨黨紀處分。

對此，劉櫂豪陣營下午回應，劉已於11月10日宣布退出民進黨，並以無黨籍參選後，無意也無從干涉民進黨台東縣黨部運作，更遑論動用黨部資源。此外，劉櫂豪以無黨籍參選最大的意義，在於尋求最多數鄉親的支持。

「選舉是選賢與能，為台東選出最好的人。」劉僅做此回應，並強調，以「台東優先」、「台灣優先」的價值，爭取選民超黨派支持。

現任立委劉櫂豪以無黨籍參選2024立委選舉。圖／劉櫂豪提供 現任立委劉櫂豪是總統蔡英文的學生。圖／劉櫂豪提供 民進黨提名立委候選人賴坤成與妻子蔡淑文今天共同站在台上拉票造勢。記者古和純／攝影

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