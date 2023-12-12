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驚！嘉義飼主忘關柵欄 蘇卡達象龜逛大街險被帶去放生

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣黃姓飼主忘記關上柵欄，讓寵物象龜有機可趁，溜出門逛大街。圖／水上分局提供
嘉義縣黃姓飼主忘記關上柵欄，讓寵物象龜有機可趁，溜出門逛大街。圖／水上分局提供

嘉義縣水上鄉日前出現近百公斤陸龜在馬路上逛大街，遭路過民眾抱走避免路殺，正要帶去野放時，警方突然找上門，才發現是黃姓飼主忘記關柵欄，讓寵物卡達象龜有機可乘，溜出門在中庒村逛大街。警方呼籲，拾獲野生動物可請警方協助，切勿私下放生

黃姓飼主回家後，找不到象龜心急報警，水上分局中莊派出所警員侯凱文、尹威群立即調閱監視器找人，發現被婦人騎車經過帶走。老婦人說，她以為這隻是野生烏龜，騎車路過就把象龜帶走，正準備要帶去放生，幸好警察即時阻止，才讓象龜回家。

警方表示，黃姓男子平日以飼養蘇卡達象龜為樂，因忘記關閉柵欄，才讓象龜有機會離家出走，後來飼主遍尋不著，報案協尋，幸好有找到，若在路上拾獲保育動物，可以請當地派出所協助處理，不可私下放生，以免引起不必要麻煩。

縣府農業處表示，蘇卡達象龜是二級保育類野生動物，是世界第3大陸龜，為草食動物，成年象龜可長到90公分，體重達90公斤，壽命最長150歲。蘇卡達象龜屬於CITES II的保育類野生動物，可以合法進口台灣，因此民眾會選擇當寵物飼養。

嘉義縣黃姓飼主找回寵物象龜，向警方深表感謝。圖／水上分局提供
嘉義縣黃姓飼主找回寵物象龜，向警方深表感謝。圖／水上分局提供

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