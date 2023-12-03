9成在台南官田 水雉大調查再新增279隻總數創新高
台南市水雉生態教育園區等今天舉辦台南地區水雉數量大調查，統計結果出爐，9成集中在官田，今年數量較去年增加279隻，總數量為2882隻，數量創歷史新高。
台南水雉大調查從2015年固定在12月的第一個周日上午進行水雉調查，日出後調查員中午11點前結束調查並將調查結果回報回水雉園區，統計出當年度水雉的整體數量，今年進入第9年。
今天共有38里52樣區，分別由102名調查員參與，來自桃園、台中、彰化、嘉義、澎湖、台南與屏東鳥友共襄盛舉，很多鳥友都是每年固定參與。
此次調查，也有來自南部各大學學生參與；分別是嘉義大學、台南大學與屏東科技大學的學生，由學長姐帶著學弟妹一起參與調查。嘉義大學生物資源學系蔡若詩老師更是每年都會帶著學生一起來參與，藉以傳承調查與關心野鳥文化。
水雉生態教育園區說，今年前半年遇上旱災，水雉族群數量雖呈正向成長，因著一整年的休耕，很多地區沒有種植菱角，這也顯現在調查資料上，今年水雉最大族群量集中在東西庄葫蘆埤周邊的菱角田，顯示氣候變遷影響著菱角田的產業與生態。
台南市野鳥學會理事長蔡旺詮表示，今年因旱季菱角田剩下200公頃左右，棲地面積減少，但看到水雉數量增加讓人感覺充滿喜悅，數量之冠集中在有水葫蘆埤周邊，官田區仍是水雉主要分布區域，調查顯示有9成以上的水雉集中在官田。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言