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9成在台南官田 水雉大調查再新增279隻總數創新高

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南市水雉生態教育園區今舉辦台南地區水雉數量大調查，統計結果出爐，9成集中在官田，總數量為2882隻，創歷史新高。圖／水雉生態教育園區
台南市水雉生態教育園區今舉辦台南地區水雉數量大調查，統計結果出爐，9成集中在官田，總數量為2882隻，創歷史新高。圖／水雉生態教育園區

台南水雉生態教育園區等今天舉辦台南地區水雉數量大調查，統計結果出爐，9成集中在官田，今年數量較去年增加279隻，總數量為2882隻，數量創歷史新高。

台南水雉大調查從2015年固定在12月的第一個周日上午進行水雉調查，日出後調查員中午11點前結束調查並將調查結果回報回水雉園區，統計出當年度水雉的整體數量，今年進入第9年。

今天共有38里52樣區，分別由102名調查員參與，來自桃園、台中、彰化、嘉義、澎湖、台南與屏東鳥友共襄盛舉，很多鳥友都是每年固定參與。

此次調查，也有來自南部各大學學生參與；分別是嘉義大學、台南大學與屏東科技大學的學生，由學長姐帶著學弟妹一起參與調查。嘉義大學生物資源學系蔡若詩老師更是每年都會帶著學生一起來參與，藉以傳承調查與關心野鳥文化。

水雉生態教育園區說，今年前半年遇上旱災，水雉族群數量雖呈正向成長，因著一整年的休耕，很多地區沒有種植菱角，這也顯現在調查資料上，今年水雉最大族群量集中在東西庄葫蘆埤周邊的菱角田，顯示氣候變遷影響著菱角田的產業與生態。

台南市野鳥學會理事長蔡旺詮表示，今年因旱季菱角田剩下200公頃左右，棲地面積減少，但看到水雉數量增加讓人感覺充滿喜悅，數量之冠集中在有水葫蘆埤周邊，官田區仍是水雉主要分布區域，調查顯示有9成以上的水雉集中在官田。

台南市水雉生態教育園區今舉辦台南地區水雉數量大調查，統計結果出爐，9成集中在官田，總數量為2882隻，創歷史新高。圖／水雉生態教育園區
台南市水雉生態教育園區今舉辦台南地區水雉數量大調查，統計結果出爐，9成集中在官田，總數量為2882隻，創歷史新高。圖／水雉生態教育園區

水雉 台南

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