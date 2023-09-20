快訊

上任僅9個月！從北市觀傳局長轉任參事 陳淑慧親曝心聲：會全力以赴

「人在做、天在看」切割高虹安？郭台銘：我是指執政黨政府

2人被螫傷後宣告不治！蜂群攻擊瑞芳登山團 3搜救人員也遭殃

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南登革熱光電板害的？ 衛生局：高鹽份病媒蚊無法生存

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
疾病管制署副署長羅一鈞（右一）進駐台南協助登革熱防疫。記者劉學聖／攝影
疾病管制署副署長羅一鈞（右一）進駐台南協助登革熱防疫。記者劉學聖／攝影

南市截止今日下午3點經疾病管制署研判確診241例本土登革熱確診病例，目前累積本土病例為8171，​針對今日有新聞報導指出南市設置太陽能光電板恐導致下方農田積水孳生登革熱病媒蚊一事，登革熱防治中心也特別澄清。

防治中心表示，登革熱病媒蚊為埃及斑蚊與白線斑蚊，兩種斑蚊幼蟲喜愛生存於乾淨且不流動之天然或人工容器，如竹筒、樹洞、底盤、花瓶、水生植栽、水桶等，而南市太陽光電案場大多設置於七股、學甲、將軍的鹽灘地及曾文溪以北的農地，該地區土地鹽份較高，即使發生積水情況，登革熱病媒幼蟲也無法在此高鹽份水域生存，另依據台灣常見蚊種生態，此類大型水域分布的蚊種並非登革熱病媒蚊，通常為瘧蚊或家蚊品系。

另由南市目前確診病例分布狀況與太陽光電案場分布進行比對分析，亦無顯著相關，綜上所述，太陽能光電板下方農田積水孳生登革熱病媒蚊情況可能性不高，人口密度與孳生源密度才是登革熱傳播關鍵。

登革熱防治中心主任蘇世斌說明，相較設置於低人口密度的沿海地區太陽光電案場，更應關注設置於各大社區公寓大廈的防洪或雨水貯留設施，近期稽查發現有大樓雨水貯留設施因未按規定完全密(封)閉，致病媒蚊飛入其中產卵孳生孑孓之情況，提醒各公寓大廈、住宅或建築物管理人應善盡管理責任，加強登革熱防治巡檢，避免孳生病媒蚊孑孓，危害自己與家人及其他住戶健康。

今日241例分布狀況為安南區51例，東區45例，南區39例，永康區33例，北區29例，中西區16例，安平區9例，關廟區8例，歸仁區5例，仁德區3例，佳里區2例，新化區各1例，年齡介於5歲至87歲。

市長黃偉哲提醒防治登革熱沒有其他捷徑，惟有落實孳清再孳清，籲請所有市民朋友澈底落實「巡、倒、清、刷」，共同配合市府防疫措施。

登革熱 病媒蚊 黃偉哲

延伸閱讀

光電板、下水溝致登革熱疫情嚴峻？ 羅一鈞：畫錯重點無助疫情

強化登革熱防疫能量 辰亞能源贈袖套及防蚊液予南市府

台南登革熱疫情嚴峻 未來兩周是關鍵

黃揚明指兩大盲點沒人管成病媒蚊溫床 專家說話了

相關新聞

立委陳明文嘉市住家遭檢舉違法增建 市府：屬既存違建將造冊列管

民進黨立委陳明文位在嘉義市住家及服務處頂樓，被檢舉違法增建；嘉義市政府表示，將依據相關規定予以列管。陳明文立委服務處表示...

里長20年創作、8旬阿嬤神榕下吟詩 發表台江文化詩集

「台江地啊！台江地，你的母親曾文溪…..」在台江文化中心神榕樹下吟詩，全國特優里長王金樹與台江阿嬤詩人吳愛子、鄭新讚、吳...

台南登革熱光電板害的？ 衛生局：高鹽份病媒蚊無法生存

南市截止今日下午3點經疾病管制署研判確診241例本土登革熱確診病例，目前累積本土病例為8171，​針對今日有新聞報導指出...

他的豬肉鋪多做兩件事 台南50年老店吸引新顧客上門

有50年歷史的豬肉鋪「升級」後是什麼樣子？48歲的方瑞和在南市西港區後營普護宮旁經營「和記肉鋪子」，他在3年前申請政府補...

5隻搜救犬入嘉義女中防災教育 賣萌也展現搜救能力

為建立全民防災意識，嘉義女中今天邀請台灣精英國際搜救協會來校園舉辦防災教育演練，協會特別安排5隻可愛搜救犬示範，由學生扮...

雲林安溪里長帶頭辦暑輔顧兒少20年不間斷！中信基金會助圓夢

中國信託慈善基金會選定雲林縣虎尾安溪社區作為「台灣夢」兒少社區陪伴扎根計畫據點，今由縣長張麗善與董事長辜仲諒等人揭牌，基...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦