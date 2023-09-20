台南登革熱光電板害的？ 衛生局：高鹽份病媒蚊無法生存

南市截止今日下午3點經疾病管制署研判確診241例本土登革熱確診病例，目前累積本土病例為8171，​針對今日有新聞報導指出南市設置太陽能光電板恐導致下方農田積水孳生登革熱病媒蚊一事，登革熱防治中心也特別澄清。

防治中心表示，登革熱病媒蚊為埃及斑蚊與白線斑蚊，兩種斑蚊幼蟲喜愛生存於乾淨且不流動之天然或人工容器，如竹筒、樹洞、底盤、花瓶、水生植栽、水桶等，而南市太陽光電案場大多設置於七股、學甲、將軍的鹽灘地及曾文溪以北的農地，該地區土地鹽份較高，即使發生積水情況，登革熱病媒幼蟲也無法在此高鹽份水域生存，另依據台灣常見蚊種生態，此類大型水域分布的蚊種並非登革熱病媒蚊，通常為瘧蚊或家蚊品系。

另由南市目前確診病例分布狀況與太陽光電案場分布進行比對分析，亦無顯著相關，綜上所述，太陽能光電板下方農田積水孳生登革熱病媒蚊情況可能性不高，人口密度與孳生源密度才是登革熱傳播關鍵。

登革熱防治中心主任蘇世斌說明，相較設置於低人口密度的沿海地區太陽光電案場，更應關注設置於各大社區公寓大廈的防洪或雨水貯留設施，近期稽查發現有大樓雨水貯留設施因未按規定完全密(封)閉，致病媒蚊飛入其中產卵孳生孑孓之情況，提醒各公寓大廈、住宅或建築物管理人應善盡管理責任，加強登革熱防治巡檢，避免孳生病媒蚊孑孓，危害自己與家人及其他住戶健康。

今日241例分布狀況為安南區51例，東區45例，南區39例，永康區33例，北區29例，中西區16例，安平區9例，關廟區8例，歸仁區5例，仁德區3例，佳里區2例，新化區各1例，年齡介於5歲至87歲。

市長黃偉哲提醒防治登革熱沒有其他捷徑，惟有落實孳清再孳清，籲請所有市民朋友澈底落實「巡、倒、清、刷」，共同配合市府防疫措施。