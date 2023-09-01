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台中今突擊檢查核食 驚見「福島」二字 民眾好忐忑

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市政府今突擊檢查大賣場，傳出查到北海道貝柱原產地標示「福島」，經查證原產地是「北海道」。記者趙容萱／攝影
台中市政府今突擊檢查大賣場，傳出查到北海道貝柱原產地標示「福島」，經查證原產地是「北海道」。記者趙容萱／攝影

日本福島核汙水日前排入海，很多人擔心吃到核食。台中市政府今天突擊檢查核食，抽驗市售水產品等，一度傳出查到「北海道貝柱（干貝）」標示原產地是「福島」 。衛生局長曾梓展說，經查證該款貝柱原產地為北海道；現場查到日本一款甜食，使用北海道牛奶，原產地標示為「日本福島縣」，經查是福島為製造地。

到賣場採買的黃姓婦人說，台中市政府有實際行動查核食，可以讓市民放心不少，但還是買海鮮時還是很忐忑，她現在觀望，真要吃也只能找熟識的海產店買海鮮；林姓婦人則說，她還是很怕買到核食，所以近期盡量少買。

曾梓展、農業局主秘陳柏宏等人率隊，今天上午10時突擊檢查大賣場抽驗市售水產品，並檢視貨架上的食品標示是否完整，抽驗後隨即帶回實驗室，利用純鍺偵檢器檢測食品核輻射是否超標，為食安把關。

曾梓展說，中央在去年解除日本福島等5縣食品輸台禁令時，台中去年即率全國之先，由市府提撥第二預備金500萬元自行購置純鍺偵檢器，統計去年9月啟用至今年8月底，檢驗853件日本食品（含87件水產品），結果均符合規定，自行抽驗量能是全國第一。

曾梓展說明，核汙水含氚，目前國內只有原能會能檢驗，尚未開放地方政府送驗，台中市衛生局已向原能會申請送驗；市府跨局處聯合專案小組，啟動「加強水產及日本食品輻射監測」專案，由農業局針對漁港、魚市場及漁會等前端源頭場域加強漁獲抽檢，衛生局針對實體及網路販售的水產品及日本食品加強檢驗，並將查驗量能再提升1.5倍，預估每年抽驗件數可達900件，標示查核件數將超過3000件。

市府指出，所有核食查驗結果均公佈在台中首創的「台中市核食食安專區」，主動公開輻射量檢驗數值等資訊；另外，所有食品稽查與抽驗結果也都同步公開於「食安GIS專區」，讓市民朋友上網查的到、看得到，可以安心選，放心吃，提供市民更充分的飲食消費參考。

台中市政府今天突擊檢查大賣場，抽驗市售水產品等。記者趙容萱／攝影
台中市政府今天突擊檢查大賣場，抽驗市售水產品等。記者趙容萱／攝影
台中市政府今天突擊檢查大賣場，抽驗市售水產品等，一旁採買的市民心驚驚。記者趙容萱／攝影
台中市政府今天突擊檢查大賣場，抽驗市售水產品等，一旁採買的市民心驚驚。記者趙容萱／攝影
台中市政府今天突擊檢查大賣場，抽驗市售水產品等。記者趙容萱／攝影
台中市政府今天突擊檢查大賣場，抽驗市售水產品等。記者趙容萱／攝影
衛生局長曾梓展（左）說，經查證這款日本甜食，原產地標示為「日本福島縣」，經查是福島為製造地。記者趙容萱／攝影
衛生局長曾梓展（左）說，經查證這款日本甜食，原產地標示為「日本福島縣」，經查是福島為製造地。記者趙容萱／攝影
台中市政府今天突擊檢查大賣場，抽驗市售水產品等。記者趙容萱／攝影
台中市政府今天突擊檢查大賣場，抽驗市售水產品等。記者趙容萱／攝影
台中市政府今突擊檢查大賣場，查到一款日本甜食原產地標示「日本福島縣」，經查是福島為製造地。記者趙容萱／攝影
台中市政府今突擊檢查大賣場，查到一款日本甜食原產地標示「日本福島縣」，經查是福島為製造地。記者趙容萱／攝影

日本 核食 抽驗

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