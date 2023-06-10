藍營全國最艱困選區 侯友宜到訪台南立委布局也曝光

台南市6席立委都是民進黨，被視為國民黨全國最艱困選區，國民黨總統參選人侯友宜今天到訪台南後，人選布局也浮現，市黨部主委林進旺證實市議員王家貞和資深媒體人姚正玉願意扛起責任，分別參選第五選區及第三選區，預計下周二市黨部委員會通過徵召，周三中常會正式公布。

姚正玉表示黨交付的任務，會全力以赴；王家貞則說等中常會後再正式對外說明，目前只剩第一選區鎖定市議員尤榮智女兒尤淨寬，但尤榮智說還在評估。

迎戰下屆台南市立委選舉，國民黨目前僅不分區立委陳以信參選第六選區，挑戰民進黨王定宇，第四選區前議長李全教宣布參選，挑戰民進黨林宜瑾，第二選區與無黨籍市議員陳昆和跨黨派合作，挑戰民進黨郭國文，但第一、三、五選區人選一直難產，今天侯友宜到台南，王家貞和姚正玉到場陪同，兩人參選立委也大勢底定。

曾參選新營區市議員失利的姚正玉說，原有意在第一選區挑戰立委，黨部認為她適合參選第三選區，她也曾參加北區議員初選，因這是總統和立委選舉，一定要有人參選，黨認為她適合在這區參選，雖然對手是民進黨5屆資深立委陳亭妃實力很強，但自己絕對會打出不一樣的選戰。

第五選區也徵詢相當多人選，確定由市議員王家貞出馬，王家貞先前表示，服務地方多年，以前不曾想過選立委，「時候到了，各種可能都有可能發生」。今天在侯友宜到祀典大天后宮參拜，她也現身陪同，龍山活動中心座談會時，侯友宜也公開介紹她是立委參選人。

第一選區原鎖定本屆參選失利的市議員蔡育輝，但蔡無意願，黨部徵詢市議員尤榮智女兒尤淨寬，尤榮智說今天中午林進旺主委又打電話給他，女兒陪著自己征戰多年，也擁有碩士學歷，下屆市議員已打算交棒給女兒，主要考量是第一選區是硬仗，加上選舉經費不是小數目等，還要多徵詢地方的意見再進行評估。