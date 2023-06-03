柯文哲參拜北港朝天宮 談雲林立委沒適合人選

民眾黨黨主席柯文哲今天到雲林展開一日行程，下午首站先到北港朝天宮參拜媽祖，北港朝天宮董事長、縣議會副議長蔡咏鍀，及多名縣議員、全鎮28名里長均與會，眾人相談甚歡，柯文哲今表示，目前沒有考慮在雲林推出區域立委人選，因為要找到合適的人才不容易。

柯文哲下午1時許抵達北港朝天宮參拜，董事長蔡咏鍀與廟方人員，及蘇國瓏、楊國寬、陳永修等多名縣議員、北港鎮28個里的里長也全員到齊與會，眾人在廟內會議室話家常。

許多熱情民眾在廟埕高喊「總統好！」柯文哲也來者不拒，一一和民眾合影，對於蔡咏鍀親自接待，是否表示北港鎮全員力挺？柯文哲說「正確說法應是大家都很支持蔡董！表示他的地方實力雄厚。」蔡咏鍀笑回「對台灣好的都支持」強調只要是為台灣做事，哪一個人他都支持。