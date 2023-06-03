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柯文哲參拜北港朝天宮 談雲林立委沒適合人選

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣北港鎮28個里的里長今天齊聚朝天宮會議室，與民眾黨黨主席柯文哲（左）會面。記者陳苡葳／攝影
雲林縣北港鎮28個里的里長今天齊聚朝天宮會議室，與民眾黨黨主席柯文哲（左）會面。記者陳苡葳／攝影

民眾黨黨主席柯文哲今天到雲林展開一日行程，下午首站先到北港朝天宮參拜媽祖，北港朝天宮董事長、縣議會副議長蔡咏鍀，及多名縣議員、全鎮28名里長均與會，眾人相談甚歡，柯文哲今表示，目前沒有考慮在雲林推出區域立委人選，因為要找到合適的人才不容易。

柯文哲下午1時許抵達北港朝天宮參拜，董事長蔡咏鍀與廟方人員，及蘇國瓏、楊國寬、陳永修等多名縣議員、北港鎮28個里的里長也全員到齊與會，眾人在廟內會議室話家常。

許多熱情民眾在廟埕高喊「總統好！」柯文哲也來者不拒，一一和民眾合影，對於蔡咏鍀親自接待，是否表示北港鎮全員力挺？柯文哲說「正確說法應是大家都很支持蔡董！表示他的地方實力雄厚。」蔡咏鍀笑回「對台灣好的都支持」強調只要是為台灣做事，哪一個人他都支持。

柯文哲明天啟程前往日本參訪，他說，日本是台灣在亞洲最重要的城邦，離台灣又近，且對台灣的影響很大，此行計畫拜訪國會議員、行政部門、智庫、台商、留學生等，深化各方面的相互了解，「以後比較好辦事」，也讓日本更了解台灣。

民眾黨黨主席柯文哲今天到雲林展開一日行程，下午首站先到北港朝天宮參拜媽祖，並與朝天宮董事長、雲林縣議會副議長蔡咏鍀等人在會議室內話家常。記者陳苡葳／攝影
民眾黨黨主席柯文哲今天到雲林展開一日行程，下午首站先到北港朝天宮參拜媽祖，並與朝天宮董事長、雲林縣議會副議長蔡咏鍀等人在會議室內話家常。記者陳苡葳／攝影
雲林縣北港鎮28個里的里長今天齊聚朝天宮會議室，與民眾黨黨主席柯文哲（左）會面。記者陳苡葳／攝影
雲林縣北港鎮28個里的里長今天齊聚朝天宮會議室，與民眾黨黨主席柯文哲（左）會面。記者陳苡葳／攝影
民眾黨黨主席柯文哲（左）今天下午至北港朝天宮參拜媽祖，朝天宮董事長、雲林縣議會副議長蔡咏鍀（右）全程陪同。記者陳苡葳／攝影
民眾黨黨主席柯文哲（左）今天下午至北港朝天宮參拜媽祖，朝天宮董事長、雲林縣議會副議長蔡咏鍀（右）全程陪同。記者陳苡葳／攝影
民眾黨黨主席柯文哲今天下午至北港朝天宮參拜媽祖，許多熱情民眾在廟埕高喊「總統好！」柯文哲也來者不拒，一一和民眾合影。記者陳苡葳／攝影
民眾黨黨主席柯文哲今天下午至北港朝天宮參拜媽祖，許多熱情民眾在廟埕高喊「總統好！」柯文哲也來者不拒，一一和民眾合影。記者陳苡葳／攝影
民眾黨黨主席柯文哲（左五）今天下午至北港朝天宮參拜媽祖，北港朝天宮董事長、雲林縣議會副議長蔡咏鍀（右五）及北港鎮28名里長均與會。記者陳苡葳／攝影
民眾黨黨主席柯文哲（左五）今天下午至北港朝天宮參拜媽祖，北港朝天宮董事長、雲林縣議會副議長蔡咏鍀（右五）及北港鎮28名里長均與會。記者陳苡葳／攝影

北港朝天宮 柯文哲 日本

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