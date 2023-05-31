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被王國材點名未出席道安會議 張麗善：因公無法出席不代表不重視

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
面對交通部長王國材點名未出席道安會報，雲林縣長張麗善說，雖然她因公務無法出席今年一到四月的道安會報，不代表不重視道安，她隨時都在注意道路安全問題，每周的主管會議、高峰會議，她都會追蹤改善狀況，隨時滾動式檢討，要求相關單位進行積極改善作為。記者陳雅玲／攝影
面對交通部長王國材點名未出席道安會報，雲林縣長張麗善說，雖然她因公務無法出席今年一到四月的道安會報，不代表不重視道安，她隨時都在注意道路安全問題，每周的主管會議、高峰會議，她都會追蹤改善狀況，隨時滾動式檢討，要求相關單位進行積極改善作為。記者陳雅玲／攝影

交通部今天召開道安說明會，公布今年第一季統計資料，部長王國材點名雲林交通事故死亡全國增加最多，但1月至4月道安會議，雲林縣長張麗善均因公未親自主持，張麗善除在5月15日召開道安專案會議，今天也出席雲林縣道安會報，她表示，因公無法出席會報不代表不重視道安，她時時都在滾動式檢討道路安全相關作為。

張麗善說，雖然她因公務無法出席今年1到4月的道安會報，不代表不重視道安，她要求副縣長謝淑亞一定要代為出席，並將相關會議結果隨時彙報，她隨時都在注意道路安全問題，每周的主管會議、高峰會議，都會追蹤改善狀況，隨時滾動式檢討，要求相關單位進行積極改善作為。

張麗善說，對於道路安全，包括道路鋪設、農水路的修繕以及關心農民巡水路未戴安全帽的勸導，「我們一直都在努力」。

雲林縣長張麗善今天出席雲林縣道安會議。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善今天出席雲林縣道安會議。記者陳苡葳／攝影

張麗善 雲林 王國材

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