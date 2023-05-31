被王國材點名未出席道安會議 張麗善：因公無法出席不代表不重視

交通部今天召開道安說明會，公布今年第一季統計資料，部長王國材點名雲林交通事故死亡全國增加最多，但1月至4月道安會議，雲林縣長張麗善均因公未親自主持，張麗善除在5月15日召開道安專案會議，今天也出席雲林縣道安會報，她表示，因公無法出席會報不代表不重視道安，她時時都在滾動式檢討道路安全相關作為。

張麗善說，雖然她因公務無法出席今年1到4月的道安會報，不代表不重視道安，她要求副縣長謝淑亞一定要代為出席，並將相關會議結果隨時彙報，她隨時都在注意道路安全問題，每周的主管會議、高峰會議，都會追蹤改善狀況，隨時滾動式檢討，要求相關單位進行積極改善作為。