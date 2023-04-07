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春天邂逅微笑高山精靈阿里山山椒魚 退休校長又驚又喜

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義林區管理處保育瀕臨絕種「阿里山山椒魚」逾10年，退休校長張文良上阿里山賞花，意外邂逅微笑高山精靈阿里山山椒魚，感到驚喜。圖／張文良提供
嘉義林區管理處保育瀕臨絕種「阿里山山椒魚」逾10年，退休校長張文良上阿里山賞花，意外邂逅微笑高山精靈阿里山山椒魚，感到驚喜。圖／張文良提供

嘉義林區管理處保育瀕臨絕種「阿里山山椒魚」逾10年，在阿里山遊樂區畫設保護區，減少山椒魚棲息環境受人為干擾，近年生態調查，發現山椒魚族群數量增加，讓保育人士欣慰不已，退休校長張文良昨天上阿里山賞花，意外邂逅微笑高山精靈阿里山山椒魚，感到驚喜。

嘉義林管處從2020至2022年，委託學者進行阿里山山椒魚族群分布、食性調查及保育遺傳學研究計畫，山椒魚又稱小鯢，牠們生活在地球歷史遠比人類還要久，人們認識卻相當稀少。台灣有5種山椒魚，都是特有種，其中觀霧山椒魚、南湖山椒魚、台灣山椒魚、楚南氏山椒魚是瀕臨絕種保育類野生動物，阿里山山椒魚為珍貴稀有保育類野生動物。

除嘉義林管處委託調查，玉山國家公園管理處2月也發表委託調查結果，研究發現山椒魚生活棲地，多以有蘚苔生長的石頭為主要覆蓋物，底質以腐質土為主，多以昆蟲為主要獵物。

嘉義林管處委託調查，範圍包括塔山步道、水山線、姊妹潭、對高岳、特富野古道及復育地，林地覆蓋阿里山事業區及大埔事業區等林班，自2022年2月至8月累計196隻次調查記錄。

喜歡旅遊生態攝影，關心地球永續，保育環境議題的退休校長張文良，上阿里山賞花，意外邂逅微笑高山精靈阿里山山椒魚，拿相機拍下阿里山山椒魚，感到驚喜。

嘉義林區管理處保育瀕臨絕種「阿里山山椒魚」逾10年，退休校長張文良上阿里山賞花，意外邂逅微笑高山精靈阿里山山椒魚，感到驚喜。圖／張文良提供
嘉義林區管理處保育瀕臨絕種「阿里山山椒魚」逾10年，退休校長張文良上阿里山賞花，意外邂逅微笑高山精靈阿里山山椒魚，感到驚喜。圖／張文良提供
嘉義林區管理處保育瀕臨絕種「阿里山山椒魚」逾10年，退休校長張文良上阿里山賞花，意外邂逅微笑高山精靈阿里山山椒魚，感到驚喜。圖／張文良提供
嘉義林區管理處保育瀕臨絕種「阿里山山椒魚」逾10年，退休校長張文良上阿里山賞花，意外邂逅微笑高山精靈阿里山山椒魚，感到驚喜。圖／張文良提供
嘉義林區管理處保育瀕臨絕種「阿里山山椒魚」逾10年，退休校長張文良上阿里山賞花，意外邂逅微笑高山精靈阿里山山椒魚，感到驚喜。圖／張文良提供
嘉義林區管理處保育瀕臨絕種「阿里山山椒魚」逾10年，退休校長張文良上阿里山賞花，意外邂逅微笑高山精靈阿里山山椒魚，感到驚喜。圖／張文良提供

阿里山 嘉義 玉山國家公園

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