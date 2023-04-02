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清明連假台南晴空舒爽 市區商圈一早逾4萬人逛街吃美食

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
今天是連假第2天，台南市中西區國華美食商圈人潮多。圖／南市觀旅局提供
今天是連假第2天，台南市中西區國華美食商圈人潮多。圖／南市觀旅局提供

今天是清明兒童連假第2天，台南主要景點、老街美食商街都現人潮，觀旅局統計，第1天市區就吸引超過11萬人潮，今天天氣放晴，遊客更多，約增加3成，其中中西區國華海安河樂商圈、小西門、赤崁樓及孔廟園區周邊，一早就超過4萬人購物逛街吃美食。

台南市政府觀光旅遊局統計，清明兒童連假第一天旅客午後到晚上人潮陸續湧現，較去年同期成長約1成5。市區國華海安河樂美食街道排隊人潮，加上小西門、南紡、赤崁樓及孔廟古蹟周邊商圈，吸引逾11萬人造訪。安平老街、新化老街、鹽水老街與菁寮老街熱門景點，則吸引逾4萬遊客到訪。仁德台南都會公園、奇美博物館及十鼓仁糖文創園區周邊也超過5千名旅客造訪，而安平漁光島藝術節結合漁光市集與草木森花之市活動，較去年同期也帶動近6成的旅客人數成長。

昨天陰雨，今天一早就陽光普照，天氣舒適晴朗，各街區與景區均湧現出遊人潮，遊客人數較昨日早上增加近3成。熱門的市區國華海安河樂商圈、小西門、南紡、赤崁樓及孔廟園區周邊，一早超過4萬人購物逛街吃美食。安平老街及新化老街也有逾萬人走訪享受老街風光氛圍。山上水道博物館、柳營尖山埤渡假村、頑皮世界野生動物園、十鼓仁糖文創園區、善糖文化園區周邊、虎頭埤風景區及德元埤荷蘭村等郊外景區，相較昨日一早都有人潮倍增情形，有逾萬人次入園，成為今日上午郊區熱門景點。

觀旅局代理局長林國華表示，連假還有3天，虎頭埤風景區推出兒童節4月4日當日12歲以下兒童免費入園優惠以及連假期間每日前20名的12歲以下兒童可免費搭乘電動輔助積木船。園區也推出街頭藝人音樂演出及小農攤位，此外全新落成的全齡式遊憩場，歡迎闔家前往享受親子歡愉時光。

葫蘆埤自然公園4月3日至4月4日舉辦「2023自然公園童趣節」，觀旅局精心規劃10大系列活動，包括繪本說故事、歡樂氣球秀、妞妞帶動跳及魔幻大泡泡等活動；參加的民眾當天只要裝扮成小精靈，入場就可獲得精美可愛紀念品。各項台南旅遊活動及交通資訊，請上台南旅遊網（https://www.twtainan.net/）查詢。 

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