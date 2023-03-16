快訊

宏都拉斯恐斷交 早與北京外交談判 南美唯一友邦巴拉圭也拉警報

NBA／柯瑞狂飆50分創賽季新高 勇士防守再度崩盤不敵快艇

用ChatGPT寫報告是作弊嗎？他們指出問題癥結

不必跑老梅石槽！台南漁光島沙灘出現限定美景「綠草如茵」

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市漁光島月牙灣海岸線綠藻繁殖旺盛，遠遠望去有如綠色草皮地毯美不勝收。圖／李啟維提供
台南市漁光島月牙灣海岸線綠藻繁殖旺盛，遠遠望去有如綠色草皮地毯美不勝收。圖／李啟維提供

台南市三鯤鯓漁光島月牙灣海岸線海藻繁殖旺盛，遠遠望去有如綠色草皮地毯美不勝收，台南社大說，每年在採蚵收成後就會發生，因有很多海藻綠藻微生物，呈現綠油油一片，是季節限定景色。

市議員李啟維表示，最近漁光島月牙灣海灘很不一樣，沙灘上鋪滿了一層綠色海藻，綠油油的一片，讓前往運動的市民朋友驚呼連連，最美麗的風景盡入眼底。

李啟維說三鯤鯓漁光島月牙灣因為靠近市區，海岸線平坦安全適合各種水上活動，不管早上黃昏景色都很漂亮，在漁光島一年一度的藝術節即將來臨前夕，大家不妨先前往欣賞自然藝術美景。

民眾說，老梅的綠石槽海岸，因為大片海藻附著在石槽上，放眼望去，綠意盎然，是全台少見的特殊景觀，吸引許多攝影愛好者或遊客來此駐足觀賞，常出現在3月中旬到5月上旬，特別以4月清明期間最美，現在漁光島景象足可媲美，也有滿滿海藻的鮮綠地毯。

台南市漁光島月牙灣海岸線綠藻繁殖旺盛，遠遠望去有如綠色草皮地毯美不勝收。圖／李啟維提供
台南市漁光島月牙灣海岸線綠藻繁殖旺盛，遠遠望去有如綠色草皮地毯美不勝收。圖／李啟維提供
台南市漁光島月牙灣海岸線綠色海藻繁殖旺盛，遠遠望去有如綠色草皮地毯美不勝收。圖／李啟維提供
台南市漁光島月牙灣海岸線綠色海藻繁殖旺盛，遠遠望去有如綠色草皮地毯美不勝收。圖／李啟維提供
台南市漁光島月牙灣海岸線綠藻繁殖旺盛，遠遠望去有如綠色草皮地毯美不勝收。圖／李啟維提供
台南市漁光島月牙灣海岸線綠藻繁殖旺盛，遠遠望去有如綠色草皮地毯美不勝收。圖／李啟維提供

台南 李啟維 沙灘

延伸閱讀

澎湖春季淨灘 雙心石滬海岸線清出300公斤廢棄物

全國議長盃桌球賽15日開打 台南代表隊多名議員球技一流

台南全台最多38條中正路改名 黃偉哲：用衝擊最小方式推動

結束牡蠣養殖浮具汙染 台南用PE塑膠取代發泡浮具

相關新聞

土庫櫻花季18日登場 2公里櫻花大道享受幸福浪漫

雲林土庫馬光國中前約兩公里的道路，兩側種滿俗稱印度櫻花的羊蹄甲路樹，花海浪漫，是土庫最美的花道，土庫鎮公所、鎮代會將於3...

影／嘉義東石擬發展光電 台糖已出租土地 民眾都不知情

嘉義縣東石鄉台糖港墘農場擬砍樹種電，23村村民組成護樹自救會掛布條捍衛家園，鄉民代表會今早邀請台糖副理林榮四到場說明，台...

台南百年老屋招租被稱「廢墟風」 屋主曝現況：有人要租開咖啡廳

網路社群近日瘋傳一篇老宅招租文，物件是台南市中西區民權路二段巷內的一處老宅，月租1萬元，老屋外觀斑駁破舊照片曝光後網友稱...

不必跑老梅石槽！台南漁光島沙灘出現限定美景「綠草如茵」

台南市三鯤鯓漁光島月牙灣海岸線海藻繁殖旺盛，遠遠望去有如綠色草皮地毯美不勝收，台南社大說，每年在採蚵收成後就會發生，因有...

台南創世園遊會停辦2年 下月恢復舉辦由張秀卿獻唱開場

受到疫情影響，停辦2年的台南創世園遊會將在下月15日於小北成功夜市恢復舉辦，愛心大使張秀卿當天將以活力歌曲開場，現場預計...

嘉義縣府新聞行銷處長就任 翁章梁連任新縣府團隊主管全就位

嘉義縣長翁章梁連任，任職2年的新聞行銷處長蕭英成元月離職，接任處長由民進黨前社運部主任楊皓茹接任，今天報到低調就職，楊是...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦