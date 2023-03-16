不必跑老梅石槽！台南漁光島沙灘出現限定美景「綠草如茵」

台南市三鯤鯓漁光島月牙灣海岸線海藻繁殖旺盛，遠遠望去有如綠色草皮地毯美不勝收，台南社大說，每年在採蚵收成後就會發生，因有很多海藻綠藻微生物，呈現綠油油一片，是季節限定景色。

市議員李啟維表示，最近漁光島月牙灣海灘很不一樣，沙灘上鋪滿了一層綠色海藻，綠油油的一片，讓前往運動的市民朋友驚呼連連，最美麗的風景盡入眼底。

李啟維說三鯤鯓漁光島月牙灣因為靠近市區，海岸線平坦安全適合各種水上活動，不管早上黃昏景色都很漂亮，在漁光島一年一度的藝術節即將來臨前夕，大家不妨先前往欣賞自然藝術美景。