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嘉義阿里山腳下中埔 推「村遊淺山埔」小旅行4條新路線

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義縣中埔鄉公所與縣府綜規處聯手打造全新「村遊·淺山埔」4條小旅行品牌，翻轉踩點觀感，以慢帶領遊客體驗在地生活。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣中埔鄉公所與縣府綜規處聯手打造全新「村遊·淺山埔」4條小旅行品牌，翻轉踩點觀感，以慢帶領遊客體驗在地生活。記者呂慧瑜／攝影

嘉義縣中埔鄉公所與縣府綜規處聯手打造全新「村遊·淺山埔」4條小旅行品牌，路線著重地方生活特色、串連商家及加深居民與遊客的交流；中埔鄉長李碧雲表示，翻轉過往踩點旅遊，步調變慢帶領遊客深度體驗；嘉義縣長翁章梁提出，未來與公所合作，商家都可發展出更多元的折扣套裝旅遊票，達旅客到訪每點的目標。

位於阿里山腳下的嘉義縣中埔鄉，為丘陵與平原各半的淺山地形，經鄉公所與縣府綜規處共同打造「村遊·淺山埔」4條嘉義中埔小旅行品牌，結合鄉內14處商家及園區，翻轉以往踩點模式，由業者帶領遊客體驗淺山、五感、小農等6大主題4條軸線遊程規畫主題軸線。

綜規處長郭凱迪表示，經田調考察、業師工作坊、專家現地指導及模擬嘗鮮團，這次的行動找出中埔旅遊主題特色，且規畫4條建議路線，除樂與旅行社串接，也透過小旅行摺頁提供民眾自駕遊參考。

「村遊·淺山埔」4條特色路線，分別為路線一「埔式時光旅」帶領遊客探訪體驗籐寮紙寮文化與頂埔檳榔綠金產業、路線二「親子野fun學」築夢森居與愛在山林親子樹攀野炊活動、路線三「農村實習日」真心堡農場與可敬高手可可園挽袖子農事體驗、路線四「療癒淺山埔」真心堡夢沄森境森林療癒感官體驗。

翁章梁表示，盼中埔各小商家共創集體利益，累積成大能量，往可發展出更多元的折扣套裝旅遊票，達旅客到訪每點蓋章的目標，並跟公所合作，在遊程終點成立物產館，大家能在此買到吃到在地產品。

中埔鄉長李碧雲表示，中埔是朝休閒觀光旅遊的最佳地方，這次以翻轉過往踩點及對鄉村的旅遊觀感，將時間拉長、步調變慢，業者們帶領遊客深度來體驗當地產業，也將規畫高端遊程，詳細「村遊·淺山埔」小旅行內容，請洽公所窗口了解。

嘉義縣中埔鄉公所與縣府綜規處聯手打造全新「村遊·淺山埔」4條小旅行品牌，圖為築夢森居的親子攀樹體驗。圖／築夢森居提供
嘉義縣中埔鄉公所與縣府綜規處聯手打造全新「村遊·淺山埔」4條小旅行品牌，圖為築夢森居的親子攀樹體驗。圖／築夢森居提供
嘉義縣中埔鄉公所與縣府綜規處聯手打造全新「村遊·淺山埔」4條小旅行品牌，圖為佳鶯風味餐館老闆蔡濰輔親自設計的在地食材餐點。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣中埔鄉公所與縣府綜規處聯手打造全新「村遊·淺山埔」4條小旅行品牌，圖為佳鶯風味餐館老闆蔡濰輔親自設計的在地食材餐點。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣中埔鄉公所與縣府綜規處聯手打造全新「村遊·淺山埔」4條小旅行品牌，翻轉踩點觀感，以慢帶領遊客體驗在地生活。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣中埔鄉公所與縣府綜規處聯手打造全新「村遊·淺山埔」4條小旅行品牌，翻轉踩點觀感，以慢帶領遊客體驗在地生活。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣中埔鄉公所與縣府綜規處聯手打造全新「村遊·淺山埔」4條小旅行品牌，圖為籐寮仔部落展出手抄紙等創作作品。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣中埔鄉公所與縣府綜規處聯手打造全新「村遊·淺山埔」4條小旅行品牌，圖為籐寮仔部落展出手抄紙等創作作品。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣中埔鄉公所與縣府綜規處聯手打造全新「村遊·淺山埔」4條小旅行品牌，翻轉踩點觀感，以慢帶領遊客體驗在地生活。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣中埔鄉公所與縣府綜規處聯手打造全新「村遊·淺山埔」4條小旅行品牌，翻轉踩點觀感，以慢帶領遊客體驗在地生活。記者呂慧瑜／攝影

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