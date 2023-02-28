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暗酸沒人情味…台南小吃「8人只點1碗粥」 客不滿被說佔位怒刷一星

聯合新聞網／ 綜合報導
台南某小吃店碰到「8個人只點一碗粥」的消費糾紛，在網路上掀起討論。圖為示意圖，非新聞當事照。圖／ingimage
台南某小吃店碰到「8個人只點一碗粥」的消費糾紛，在網路上掀起討論。圖為示意圖，非新聞當事照。圖／ingimage

許多家庭趁著228連假安排行程，但若在途中遇到消費糾紛，恐怕大掃旅遊興致。近日，一群台灣旅客到台南當地小吃店消費，疑似「8個人只點一碗粥」還佔了兩桌位置，而與店家起爭議。沒想到事後消費者還到Google地圖上怒刷一星負評，更稱「還以為台南是個很有人情味的地方」，引發網友討論。

有網友發現台南某小吃店遭刷一星負評，從評論中可見，有3名消費者控訴店家態度差，他們指當天一家人到店內用餐，卻因點餐數量比較少，而被老闆說佔位。一名顧客在評論中寫道，「還以為台南是個很有人情味的地方，就因為你一個老闆直接走到我面前開罵，直接顛覆我三觀，就因為我們點比較少就影響你們生意？說話可以好好說話嗎？咆哮吼個屁啊？吃個飯也要被罵是什麼鳥地方= =」。

小吃店業者也針對相關評論做出回覆，因店內空間小，內用總共僅5張桌子，事發當天8名顧客入座佔了兩桌座位，卻只點了一碗虱目魚粥，不合理的行徑也讓他們相當錯愕。店家回應，「台南是有人情味的地方，沒錯的！您們8個人點就點一份虱目魚粥，佔了我們二個桌子，我們覺得您們也沒有在尊重我們店家」，更謝謝顧客給予的一星評價。

3名消費者怒刷一星負評，控訴店家態度惡劣。圖／截圖自Google地圖
3名消費者怒刷一星負評，控訴店家態度惡劣。圖／截圖自Google地圖

3名消費者怒刷一星負評，業者也做出相關回應。圖／截圖自Google地圖
3名消費者怒刷一星負評，業者也做出相關回應。圖／截圖自Google地圖

「台南式 Tainan Style」也在臉書粉專分享該事件，更稱「這是一個8個人吃一碗虱目魚粥的故事」。許多網友也留言撻伐奧客行徑，「8個人點一碗好意思？」、「只點一碗會不會太難看？」、「仗著自己是消費者，就這樣道德綁架店家」，也有人怒批「全世界都知道他們來台南丟臉了」、「台南再好的人情味也不是讓這種人糟蹋的」、「他們也刷新我三觀」。

台南 小吃 奧客 連假

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