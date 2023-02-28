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台南安平逾40年「啞吧麵」老闆今退休 交棒下一代傳承飄香

聯合報／ 記者鄭維真／台南即時報導
瘖啞人士林春峯（右）在台南安平經營麵店逾40年，當地人俗稱「啞吧麵店」，他今天退休，市長黃偉哲（左）特地造訪用餐獻上祝福。圖／台南市政府提供
瘖啞人士林春峯（右）在台南安平經營麵店逾40年，當地人俗稱「啞吧麵店」，他今天退休，市長黃偉哲（左）特地造訪用餐獻上祝福。圖／台南市政府提供

瘖啞人士林春峯在台南安平經營麵店逾40年，當地人俗稱「啞吧麵店」，他今天退休，將麵店交棒給女兒林姿君及女婿，市長黃偉哲特地造訪用餐，並向老闆獻上祝福，期許麵店能傳承繼續在安平飄香。

黃偉哲說，麵店是地方知名老店，由林春峯傳承岳父的手藝，在地經營超過40年，小店不光是麵條好吃，點餐時也需要默契、手語或眼神交流，更顯台南在地的人情味，今天他來吃麵，一方面是給服務很久的林春峯祝福，另方面也希望後續接棒的女兒和夫婿可以傳承飄香。

一名饕客表示，啞吧麵在地方上很有名，常常中午還沒到，顧客就陸續上門，除了必吃的麻醬麵，不少人也都會多點些滷味，像海帶、豆干、滷蛋、滷花生都是常見的必點小菜。因為吃久了，不論是點菜或結帳，大家都有很默契，用比的和眼神就可以溝通。

有網友表示，整間店由聾啞人士所營運，店內也沒有一般小吃店常會有的電視或收音機，可以安靜地與親朋好友吃頓飯，上餐時老闆都會比一個大拇指或是手語的「謝謝」，用完餐之後老闆也會用手勢比出餐點的費用。

台南 小吃 手語

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