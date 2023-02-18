阿里山石棹春櫻下月初綻放 石棹櫻之道舉辦賞夜櫻茶席

嘉義縣阿里山區從元月起進入櫻花爆發期，各品種櫻花隨時序接力綻放，阿里山石棹茶文化協會定3月1日起至7日晚上在石棹櫻之道，舉辦春櫻夜細品茶香活動，在夜琉璃和昭和櫻花步道下，讓遊客體驗茶旅達人精心佈展特色茶席。

石棹春櫻近年打響知名度，吸引各地遊客，今年至今還未全部綻放，這幾天有許多遊客開車或搭遊覽車到此，發現櫻花樹大多含苞待放，感到失望，在地居民說，石棹櫻之道花期3月初登場，有如置身世外仙境，浪漫爆棚，每年吸引人潮賞櫻花，體驗阿里山茶文化新風貌。

竹崎鄉中和村長洪銀盛說，石棹是高山茶重要產地，還有豐富高山景觀資源，氣象萬千雲海、翻騰夜琉璃、森林和櫻花，發展適合旅遊茶園民宿，阿管處結合觀光資源興建包括雲之道、霧之道、愛之道、櫻之道、茶之道、霞之道等步道設施，一年四季，風情各異，都很適合旅遊。