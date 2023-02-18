阿里山彌陀禪寺八重櫻滿開吸大批遊客 昭和櫻將接棒迎客
春神來了！嘉義縣阿里山公路上嘉130線番路鄉彌陀禪寺，重瓣緋寒櫻（八重櫻）滿開，天氣暖和周末，吸引大量民眾開車上山賞櫻，今年花期與農曆春節錯開，未重演去年車流塞爆狹小山路情形。
彌陀禪寺交通便利，開車從台18線57公里處巃頭段轉進嘉130線前往彌陀禪寺，彌陀禪寺是阿里山公路上賞櫻景點，每年重瓣緋寒櫻盛開，經媒體報導及網友介紹，假日吸引大批人車，禪寺停車場車位少，車陣常塞爆道路，警方在路旁放交通錐禁止停車。
「彌陀禪寺櫻花好美，有如日本富士山」，彌陀禪寺櫻花樹種有逾百棵八重櫻及昭和櫻，寺方法師及工作人員用心栽培管理，每年春天櫻花繽紛美麗，吸引國內外遊客賞櫻，寺方人員說，近年受天牛蟲害，砍除部分櫻花樹改種肖楠樹。
八重櫻盛開剩下花期不長，艷紅八重櫻落下後，將由粉嫩的昭和櫻接力，遊客說，彌陀禪寺位在山坡，步行往上，景色美，八重櫻盛開景緻十分迷人，走到寺廟不會太耗費體力，輕鬆可到達的賞花景點，是阿里山賞花熱門好去處。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言