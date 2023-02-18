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阿里山彌陀禪寺八重櫻滿開吸大批遊客 昭和櫻將接棒迎客

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣阿里山公路上嘉130線番路鄉彌陀禪寺，重瓣緋寒櫻（八重櫻）滿開，天氣暖和周末，吸引大量民眾開車上山賞櫻。記者魯永明／攝影
嘉義縣阿里山公路上嘉130線番路鄉彌陀禪寺，重瓣緋寒櫻（八重櫻）滿開，天氣暖和周末，吸引大量民眾開車上山賞櫻。記者魯永明／攝影

春神來了！嘉義縣阿里山公路上嘉130線番路鄉彌陀禪寺，重瓣緋寒櫻（八重櫻）滿開，天氣暖和周末，吸引大量民眾開車上山賞櫻，今年花期與農曆春節錯開，未重演去年車流塞爆狹小山路情形。

彌陀禪寺交通便利，開車從台18線57公里處巃頭段轉進嘉130線前往彌陀禪寺，彌陀禪寺是阿里山公路上賞櫻景點，每年重瓣緋寒櫻盛開，經媒體報導及網友介紹，假日吸引大批人車，禪寺停車場車位少，車陣常塞爆道路，警方在路旁放交通錐禁止停車。

「彌陀禪寺櫻花好美，有如日本富士山」，彌陀禪寺櫻花樹種有逾百棵八重櫻及昭和櫻，寺方法師及工作人員用心栽培管理，每年春天櫻花繽紛美麗，吸引國內外遊客賞櫻，寺方人員說，近年受天牛蟲害，砍除部分櫻花樹改種肖楠樹。

八重櫻盛開剩下花期不長，艷紅八重櫻落下後，將由粉嫩的昭和櫻接力，遊客說，彌陀禪寺位在山坡，步行往上，景色美，八重櫻盛開景緻十分迷人，走到寺廟不會太耗費體力，輕鬆可到達的賞花景點，是阿里山賞花熱門好去處。

嘉義縣阿里山公路上嘉130線番路鄉彌陀禪寺，重瓣緋寒櫻（八重櫻）滿開，天氣暖和周末，吸引大量民眾開車上山賞櫻。記者魯永明／攝影
嘉義縣阿里山公路上嘉130線番路鄉彌陀禪寺，重瓣緋寒櫻（八重櫻）滿開，天氣暖和周末，吸引大量民眾開車上山賞櫻。記者魯永明／攝影
嘉義縣阿里山公路上嘉130線番路鄉彌陀禪寺，重瓣緋寒櫻（八重櫻）滿開，天氣暖和周末，吸引大量民眾開車上山賞櫻。記者魯永明／攝影
嘉義縣阿里山公路上嘉130線番路鄉彌陀禪寺，重瓣緋寒櫻（八重櫻）滿開，天氣暖和周末，吸引大量民眾開車上山賞櫻。記者魯永明／攝影
嘉義縣阿里山公路上嘉130線番路鄉彌陀禪寺，重瓣緋寒櫻（八重櫻）滿開，天氣暖和周末，吸引大量民眾開車上山賞櫻。記者魯永明／攝影
嘉義縣阿里山公路上嘉130線番路鄉彌陀禪寺，重瓣緋寒櫻（八重櫻）滿開，天氣暖和周末，吸引大量民眾開車上山賞櫻。記者魯永明／攝影
嘉義縣阿里山公路上嘉130線番路鄉彌陀禪寺，重瓣緋寒櫻（八重櫻）滿開，天氣暖和周末，吸引大量民眾開車上山賞櫻。記者魯永明／攝影
嘉義縣阿里山公路上嘉130線番路鄉彌陀禪寺，重瓣緋寒櫻（八重櫻）滿開，天氣暖和周末，吸引大量民眾開車上山賞櫻。記者魯永明／攝影

櫻花 阿里山 賞櫻

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