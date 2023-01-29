佐登妮絲城堡降肉嘉義！每日爆萬人朝聖　網驚呆：媲美歐洲夢幻

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文／姜雅馨

迎接今（2023）年農曆新年的到來，國人除了返鄉與親朋好友團聚，也會趁著連假前往觀光景點感受過年過節氛圍，其中位在嘉義縣大林鎮的佐登妮絲城堡有著「一秒飛到歐洲」的美譽，從今年大年初一開始，每日更是吸引逾1萬人次入園的觀光人潮，在網路上也引發不少話題！

佐登妮絲城堡開幕前就爆紅！戶外噴泉、藝術廊道宛如一秒飛歐洲

去（2022）年10月打造的「佐登妮絲城堡」秉持肌膚健康之美與職人精神，採用文化復興時期古典巴洛克風格並首創以美為主題的城堡，不僅琦琦公主噴泉、凱莉公主噴泉、花園廣場、藝術廊道等戶外景點成為熱門拍照打卡聖地，走到室內還能感受多媒體沈浸式劇場感官饗宴。

特別的是，會由專業調香師帶你在萃香師學堂找到屬於自己的味道，還能DIY打造香氛商品，如果想購買保養品、保健食品，這裡也應有盡有。

此外，佐登妮絲城堡也是全球首座城堡式綠建築，園區內工廠生產用電70%來自太陽能，還有斥資2億元打造的研發中心，以及採用透明化參觀走廊的AI大數據智慧工廠供民眾參觀。

▲佐登妮絲城堡採用文化復興時期古典巴洛克式風格建造。

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▲佐登妮絲城堡兔年新年打卡景點與琦琦公主噴泉。

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▲佐登妮絲城堡布萊恩花園廣場兔年新年打卡景點。

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▲佐登妮絲城堡遊客欣賞歐洲舞蹈。

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▲佐登妮絲城堡萃香師學堂。

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佐登妮絲城堡被旅遊型網紅推爆！「夢幻」、「華麗」成熱門關鍵字



從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看「佐登妮絲城堡」近一年熱門關鍵字，包含嘉義、觀光、工廠、歐洲、建築、開幕、遊客、拍照、打卡、景點、體驗、夢幻、華麗、藝術、浪漫，都反映出遊客的感受。

佐登妮絲城堡深受知名FB粉專《綠豆嘉義人》、各大旅遊類型網紅推薦，以城堡為主體的歐洲建築風格在開幕前就已造成轟動，開幕3個月入園人數更是直接飆破60萬人，成為遊客來嘉義必訪的熱門打卡景點，在體驗佐登妮絲保養美學之餘，也能一睹古典巴洛克式建築美學帶來的視覺享受，讓「夢幻」、「華麗」、「藝術」、「浪漫」成為網路熱議關鍵字。

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▲佐登妮絲城堡今年大年初一開始每日湧入逾1萬名人潮入園參訪。

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佐登妮絲城堡雪景成必看亮點之一！網友：美不勝收、回味無窮



佐登妮絲城堡成了爆紅景點，絡繹不絕的遊客也在Google上熱烈評價，「城堡花園充滿歐風情氛圍，城堡裡還有各式美食小吃及美妝保養品、香氛蠟燭、精油、紀念品等，下午三點後更有人造雪景，有如置身歐洲城堡的雪景繽紛世界，搭配著歐洲式風情音樂，真是美不勝收、回味無窮」、「很漂亮的歐式城堡花園，非常值得一遊」、「光是看到佐登妮絲城堡的那一剎那，就滿足了每一個女生對於當皇后或公主的憧憬」、「媲美歐洲的夢幻場地，還有飄雪場景，是個適合踏青的地方」、「置身城堡的感覺真是不錯，適合全家踩點拍照」，喜歡旅遊、拍美照的你，絕對要趕緊安排趁著假期前往體驗！

▲嘉義佐登妮絲城堡成為熱門拍照打卡景點。

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▲佐登妮絲城堡「歐洲嘉年華」1月29日前每日15時、16時、17時、18時皆會在園區外降下漂亮雪景。

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年01月28日至2023年01月27日。

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