快訊

北捷接境外炸彈恐嚇信 捷警地毯式安檢：同犯罪集團多次犯案

20多歲女咳嗽流鼻水 新冠發病8天後家中昏迷死亡

本土增2萬4109例、241例境外、15死 較前1周增幅34.9%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

賞李花如賞雪景 嘉義瑞里科子林李花爆開景緻壯觀

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義縣梅山鄉瑞里科子林紅肉李觀光果園李花正盛開，滿山雪白花朵相當壯觀。圖／王三華提供
嘉義縣梅山鄉瑞里科子林紅肉李觀光果園李花正盛開，滿山雪白花朵相當壯觀。圖／王三華提供

梅花開完李花接棒盛開，嘉義縣梅山鄉瑞里166縣道73.9公里處的「科子林紅肉李觀光果園」李花進入盛開季節，滿山頭雪白浪漫花朵相當壯觀令人驚艷，吸引不少遊客抓緊春假尾聲上山賞花拍美照。

科子林紅肉李觀光果園目前已開放，供遊客免費入園賞花，開放時間從每日上午8點到下午4點；業者表示，歡迎大家來賞花，但千萬不要攀折枝條觸碰果樹，此舉會影響果樹生長，並請勿留下垃圾。

科子林紅肉李觀光果園種植有黃柑李及紅肉李2種李子，每年約在一月下旬李花陸續盛開，除科仔林的李花，166縣道70公里附近，及台18線阿里山公路隙頂、石棹、樂野等處，也都可見到零星的李花正盛開。

生態達人王三華表示，目前整個山頭白茫茫一片如下雪般非常漂亮，壯觀且美麗，園主已開放給遊客欣賞，提醒遊客除了拍照賞景，不要動手去碰李子樹，造成花掉落進而影響結果，若天氣許可，花期可維持一至兩周，周圍櫻花也正盛開，相當美麗。

嘉義縣梅山鄉瑞里科子林紅肉李觀光果園李花正盛開，滿山雪白花朵相當壯觀。圖／王三華提供
嘉義縣梅山鄉瑞里科子林紅肉李觀光果園李花正盛開，滿山雪白花朵相當壯觀。圖／王三華提供
嘉義縣梅山鄉瑞里科子林紅肉李觀光果園李花正盛開，滿山雪白花朵相當壯觀。圖／王三華提供
嘉義縣梅山鄉瑞里科子林紅肉李觀光果園李花正盛開，滿山雪白花朵相當壯觀。圖／王三華提供
嘉義縣梅山鄉瑞里科子林紅肉李觀光果園李花正盛開，滿山雪白花朵相當壯觀。圖／王三華提供
嘉義縣梅山鄉瑞里科子林紅肉李觀光果園李花正盛開，滿山雪白花朵相當壯觀。圖／王三華提供

賞花 阿里山 嘉義

延伸閱讀

嘉義港口宮青農擲11聖筊獲轎車 甜蜜說要用來做這件事

影／武陵農場櫻花梅花同時綻放 春節上山賞花人潮現

嘉義單身男女拋繡球 女站高空機拋繡球、男生爭搶險跌

嘉義清晨5艘波特船雲林外海翻覆 海空搜索5人平安獲救

相關新聞

賞李花如賞雪景 嘉義瑞里科子林李花爆開景緻壯觀

梅花開完李花接棒盛開，嘉義縣梅山鄉瑞里166縣道73.9公里處的「科子林紅肉李觀光果園」李花進入盛開季節，滿山頭雪白浪漫...

台南夯景點 全台唯一「日治榮町片場」春節限定開放

台南鹽水不只有月津港燈節，當地岸內影視基地首座「清代漢人市街」場景因拍攝公視夯劇「斯卡羅」聲名大噪，第二座時代場景「日治...

嘉義港口宮青農擲11聖筊獲轎車 甜蜜說要用來做這件事

嘉義縣東石港口宮春節擲筊活動，從大年初一至初五連五天讓香客參加轎車及金媽祖擲筊比賽，今天初六廟方頒獎，第一大獎是1輛18...

退休學者把人生苦的體悟變體會 帶外國友人親近身障

退休學者鍾紹崑多年前開始在雲林縣愛無礙協會擔任志工，陪伴身障者，他也為了照顧故鄉褒忠的弱勢學生，返鄉定居，但在2年前發生...

安南水上運動中心完工！輕艇、盪槳池...也有親水廣場

位在台南市安南區嘉南大圳旁的「安南水上運動中心」已完工，全白流線型建築搭配水上浮動碼頭設置，營造親水環境，目前正辦理促參...

除夕至今到台南遊客破550萬人 民宿訂房多100%一房難求

台南市政府觀光旅遊局統計除夕到今天每天上午9點到下午5點，到台南市觀光的遊客已超過550萬人。民宿整體訂房率幾乎都是10...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。