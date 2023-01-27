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賞李花如賞雪景 嘉義瑞里科子林李花爆開景緻壯觀
梅花開完李花接棒盛開，嘉義縣梅山鄉瑞里166縣道73.9公里處的「科子林紅肉李觀光果園」李花進入盛開季節，滿山頭雪白浪漫花朵相當壯觀令人驚艷，吸引不少遊客抓緊春假尾聲上山賞花拍美照。
科子林紅肉李觀光果園目前已開放，供遊客免費入園賞花，開放時間從每日上午8點到下午4點；業者表示，歡迎大家來賞花，但千萬不要攀折枝條觸碰果樹，此舉會影響果樹生長，並請勿留下垃圾。
科子林紅肉李觀光果園種植有黃柑李及紅肉李2種李子，每年約在一月下旬李花陸續盛開，除科仔林的李花，166縣道70公里附近，及台18線阿里山公路隙頂、石棹、樂野等處，也都可見到零星的李花正盛開。
生態達人王三華表示，目前整個山頭白茫茫一片如下雪般非常漂亮，壯觀且美麗，園主已開放給遊客欣賞，提醒遊客除了拍照賞景，不要動手去碰李子樹，造成花掉落進而影響結果，若天氣許可，花期可維持一至兩周，周圍櫻花也正盛開，相當美麗。
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