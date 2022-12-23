弱勢毛孩天使！費玉清累積捐台灣貓狗勸募平台逾700萬

歌手費玉清雖然從歌壇引退，仍持續低調行善。台灣動物緊急救援小組所成立的「台灣貓狗聯合勸募平台」，昨天收到費玉清捐款100萬元，多年累積捐款已超過700萬元，將用來購買飼料幫助全台灣超過2.5萬隻的弱勢流浪貓狗。費暖心留言：剛好冬至，希望能帶給浪浪們一點溫暖！你們也辛苦了。

費玉清的善行在社群臉書曝光，網友讚爆，稱小哥是「弱勢毛孩天使」！費長期關注弱勢團體，且非常愛護小動物，但因愛犬過世太過傷心，不敢再養狗，近年將對小動物的愛轉向關注國內流浪動物，每年都默默捐出數百萬元幫助台灣多個流浪動物相關團體，今年再次低調捐款。

台灣動物緊急救援小組發言人倪京台說，「小哥」費玉清從2014年起持續捐助「台灣貓狗聯合勸募平台」，累積捐款已超過700萬元。除了每年的固定捐獻，在2015年結束「鄧麗君虛擬人紀念音樂會」後，又低調透過鄧麗君紀念基金會，捐款80萬元給台灣動物緊急救援小組，愛心不落人後，令人感動。

台灣動物緊急救援小組所成立的「台灣貓狗聯合勸募平台」，為了讓全台灣無家可歸或在弱勢私人貓狗收容所的的毛孩子過得溫飽，長期在網路上募集愛心。，團購飼料進行助糧行動，目前每個月都固定捐出超過600萬元的飼料，分送全台逾165個弱勢貓狗收容園區，有超過2.5萬隻毛孩子受惠。