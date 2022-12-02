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鳥友找尋黃偉哲任內野放11隻傷癒黑面琵鷺 至今尋獲2隻

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
鳥友吳震東在七股黑面琵鷺保護區第2賞鳥亭前棲地發現編號N20黑面琵鷺。圖／吳震東提供
鳥友吳震東在七股黑面琵鷺保護區第2賞鳥亭前棲地發現編號N20黑面琵鷺。圖／吳震東提供

台南市生態保育學會配合「2022黑面琵鷺保育季」，下午宣布啟動「尋找台南市長黃偉哲任內野放傷癒的11隻黑面琵鷺」；鳥友稍早已回報尋獲其中2隻，另外9隻還下落不明。

學會理事長邱仁武、市府農業局長李建裕及保育科長朱健明呼籲大家努力協尋其他9隻傷癒的黑面琵鷺，一起來關心保育成果。

李建裕表示，今年黑琵保育季以「黑琵展翅、夢想翱翔 - 一起尋找傷癒黑琵」為主題，啟動尋找109年在學甲濕地野放編號T85；110年在安南區四草野生動物保護區野放T95、T97、T98與在七股頂山賞鳥亭野放N13、N14，在安南區四草野生動物保護區野放N17、N18、N19、N20、N21等共11隻，其中編號T85連續尋獲2年，今年是第3次尋獲。

朱健明指出，今年黑琵度冬嘉義、台南、高雄已超過4000隻，編號T85黑面琵鷺在11月12日被前年救牠的學會志工邱景威發現重返學甲濕地，這是牠傷癒野放後第3度回到台灣；編號N20黑面琵鷺，11月17日被吳震東鳥友在七股黑面琵鷺保護區第2賞鳥亭前棲地發現；剩下9隻還未被通報。

邱仁武說，目前還有T95、T97、T98、N13、N14、N17、N18、N19、N21等9隻黑面琵鷺尚未被尋獲，他已通知雲嘉南管理處長陳煜川今天起連兩天的2022台灣觀鳥馬拉松大賽人員協尋；台灣野鳥保育協會理事長姜榮寬、拍鳥俱樂部會長黃蜀婷通報成員協尋黑琵行蹤，發現的鳥友、攝影人士歡迎跟2個團體群組分享，或直接以0928749922連絡，將會頒發精美紀念品鼓勵。

黑面琵鷺 野放 野生動物保護區

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