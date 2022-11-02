IKEA選嘉義台南人崩潰「肉丸不能加糖？」市府回應了

宜家家居IKEA真的跳過台南前往嘉義設分店？網路上今天傳出全案確定、IKEA並已在嘉義徵才，讓不少台南人一片哀嚎「崩潰！」、「怎麼可能」，還有網友幽默說「肉丸配方要加糖無法接受吧」，對此台南市經濟發展局局長陳凱凌表示，已多次與總公司接觸，並協助尋求適當地點，如果說IKEA最後決定選嘉義不選台南，只能說一定有其商業考量，市府是「已經盡力了」，不過公司到目前尚未正式對外宣布，也從來未肯定對台南說「不」，還是有機會。

IKEA一直是台南人最希望設店的商家前幾名，過去每次市區裡有新的開發案，網友都會在網上互開玩笑「這次一定是IKEA」，已經成為台南網友間的一個默契，但等來等去卻等到花落別人家。這幾天一直有IKEA將進駐嘉義市大潤發的消息傳出，但沒有獲得證實，今天再傳出人力銀行上出現IKEA嘉義店的職缺，包括區經理、區主任、全職人員、餐廳主任及全職人員等，而臉書「台南式」也發文「IKEA確定嘉義展店」，讓許多台南網友的心碎了一地。

不過，迄今IKEA仍未正式對外宣布要在嘉義設店，而過去曾在台南、嘉義都設過快閃店，可能是業者試水溫，近期受到疫情影響，IKEA在台拓點的速度減緩，但全台有不少縣市都希望IKEA能前往，一再爭取。

陳凱凌表示，IKEA是國際大企業，設點有其商業考量，台南為了爭取設點，不僅曾多次前往拜會，也挑了很多地點讓IKEA選擇，而IKEA也至少到台南會勘3次，不過一直沒有確定在台南設點，不過也從未說不來台南、要去嘉義等。

他表示，雖然台南是直轄市、消費規模也比嘉義大，但也許IKEA有其他的考慮，像是保時捷將在台南設點，事前也都沒有說明原因，是到最後階段已經確認，才說是因為之前高雄據點的4成客人都是台南人，才決定在台南設點。又像是三井OUTLET為何選在台南高鐵站而不是嘉義站，都有其各自不同的考量，而各縣市為了爭取大企業設點，也都有提供土地租金等優惠，是差不多的，但最後還是要由各企業的國外總部決定。

網友對嘉義設點意見分成兩派，有人認為台南就缺IKEA，而且六都中只有台南沒有，「市長真的要加油」，但也有人認為IKEA只有肉丸好吃，家具合不合用見人見智，「有沒有真的沒差」；還有人表示，如果是設在大潤發裡面，規模可能不會很大，「還不如去高雄」。